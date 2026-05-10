Карта бойових дій в Україні станом на 10 травня 2026 року

Максим Бурич
glavcom.ua
Нині триває 1537-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 28 штурмових дій агресора

За минулу добу зафіксовано 147 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Вчора противник застосував 7704 дронів-камікадзе та здійснив 2021 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 12 - із реактивних систем залпового вогню.

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили шість артилерійських систем ворога.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби агресор здійснив 30 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема один - із застосуванням РСЗВ. Зафіксовано дві штурмові дії ворога.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник дев’ять разів атакував позиції наших підрозділів в районах Приліпки, Ізбицького, Стариці, Тернової, Петро-Іванівки, Синельникового та Нововасилівки.

На Куп’янському напрямку

Ворог атакував один раз у бік Куп’янська.

На Лиманському напрямку

Противник п’ять разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в районах населених пунктів Лиман, Зарічне, Ямпіль та Озерне.

На Слов’янському напрямку

Ворог двічі проводив штурмові дії, в районі Різниківки та в бік Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку

Ворог один раз намагався покращити своє становище в бік Тихонівки.

На Костянтинівському напрямку

Ворог здійснив 11 атак, в районах населених пунктів Іллінівка, Плещіївка, Русин Яр та в бік Костянтинівки.

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 28 штурмових дій агресора у бік населених пунктів Білицьке, Никанорівка, Дорожнє, Новоолександрівка, Родинське, Василівка, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Новопідгороднє, Котлине, Гришине та Сергіївка.

На Олександрівському напрямку

Противник атакував п’ять разів, в бік Олександрограда, Січневого, Вороного та Соснівки.

На Гуляйпільському напрямку

Окупанти здійснили 27 атак у районах Нового Запоріжжя, Рибного, Цвіткового, Залізничного, Святопетрівки, Чарівного, Злагоди, Оленокостянтинівки та в бік населених пунктів Гірке, Гуляйпільське, Верхня Терса, Воздвижівка та Староукраїнка.

Обстріли на Сході та Півдні: рятувальники ліквідували масштабні пожежі після атак РФ
На Дніпропетровщині через атаку російських дронів поранено трирічну дівчинку
Карта бойових дій в Україні станом на 10 травня 2026 року
Втрати ворога станом на 10 травня 2026 – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 травня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 10 травня 2026
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
