Росія вдарила по п'ятиповерховому будинку у Конотопі на Сумщині

Під завалами будинку знаходяться люди, триває рятувальна операція

У ніч на 20 травня російські окупаційні війська атакували безпілотниками місто Конотоп Сумської області. У місті пролунало понад 10 вибухів. Про це повідомив мер Конотопа Артем Семеніхін, передає «Главком».

Внаслідок прямого влучання ворожого «шахеда» в п'ятиповерхівку обвалилося три поверхи. За словами міського голови Артема Семеніхіна, під завалами залишаються люди, наразі там триває рятувальна операція.

Ударною хвилею також пошкоджено міську лікарню, там вибито вікна. Окрім цього, численні руйнування вікон та дверей зафіксовані в інших житлових будинках, квартирах та адміністративних будівлях Конотопа.

Наразі відомо, що в місті чимало постраждалих, проте точна кількість поранених ще уточнюється.

Як відомо, російська армія не припиняє ударів по прикордонних та тилових містах Сумської області. Цієї ночі ворог застосував ударні безпілотники типу «Шахед» для нападів на приватний сектор міст Шостка та Тростянець. У результаті влучань спалахнули масштабні пожежі у житлових масивах, проте завдяки щасливому випадку вдалося уникнути людських жертв.

Нагадаємо, внаслідок прицільного влучання ворожого дрона в легковий автомобіль у Зноб-Новгородській громаді постраждав 47-річний чоловік. Потерпілий отримав поранення різного ступеня важкості та наразі перебуває під наглядом медиків. Такі атаки на цивільні авто стали регулярною тактикою окупантів на Сумщині та Чернігівщині, що свідчить про свідоме полювання на мирне населення.