Донька знає тата лише за фото. Згадаймо захисника Донецького аеропорту Тараса Рябуху

Тарас Рябуха встиг побачити новонароджену доньку Емілію лише раз, на хрестинах. За півтора місяця головний сержант 80-ї бригади загинув у бою на Донеччині

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Тараса Рябуху.

Головний сержант Тарас Рябуха на псевдо Тарік поліг 28 травня 2023 року під час бойового завдання поблизу села Іванівське Бахмутського району Донецької області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на платформу пам'яті «Меморіал».

Тарас Рябуха народився 9 березня 1988 року в селі Байдакове Кіровоградської області. Закінчив Омельницьку школу. Професійну освіту здобув у Кременчуцькому професійно-технічному училищі № 6. У 2006 році разом із мамою Тарас переїхав до Одеси.

Працював різноробом. Цікавився вогнепальною і холодною зброєю, топографією. Мешкав у місті Новояворівську на Львівщині.

У 2008–2010 роках Тарас Рябуха служив у ЗСУ. У 2014-му, коли почалася російсько-українська війна, став на захист рідної країни. Брав участь в обороні Донецького аеропорту у складі 3-го окремого полку спецпризначення, згодом служив у 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді. Був інструктором у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки.

Головний сержант Тарас Рябуха на псевдо Тарік фото з відкритих джерел

З жовтня 2021 року Тарас служив у лавах 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Спершу обіймав посаду головного сержанта, а у 2023-му його призначили командиром взводу.

«Я теж служу у війську. З Тарасом ми познайомилися в частині у 2019 році. На другий тиждень після цього він запропонував одружитися, і я погодилась. У 2020-му в нас народився синочок, а у 2023 році – донечка. Її чоловік бачив лише раз – на хрестинах. А коли донечці було півтора місяця, він загинув… Син пам'ятає тата, дуже скучає, доня знає його тільки за фото. З Тарасом ми мало часу були разом, війна його забрала. Але я вдячна долі, що ми зустрілися і жили це коротке життя разом. Час іде, але що далі, то більше відчуваю, як його бракує і мені, і дітям», – поділилася дружина Наталія.

Тараса нагородили орденом «За мужність» III ступеня, відзнаками «За зразкову службу», «За взірцевість у військовій службі», «За оборону Донецького аеропорту», почесним нагрудним знаком Головнокомандувача ЗСУ «Сталевий хрест». А вже посмертно відзначили орденом «За мужність» II ступеня.

Поховали воїна у місті Новояворівську на Львівщині.

Спершу Тарас Рябуха обіймав посаду головного сержанта, а у 2023-му його призначили командиром взводу фото: Платформа пам'яті «Меморіал»

У захисника залишилися дружина Наталія, син Тарас і донька Емілія.

