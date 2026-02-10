Головна Країна Події в Україні
Сили оборони вразили російський центр підготовки пілотів БпЛА

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Сили оборони вразили російський центр підготовки пілотів БпЛА
Уражено ворожий ремонтний підрозділ
фото: Генштаб (ілюстративне)

Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються

У межах системних заходів зі зниження наступальних спроможностей російського агресора підрозділи Сил оборони України продовжують завдавати вогневого ураження по військових об’єктах ворога на тимчасово окупованих територіях України та на території РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

У ніч на 10 лютого 2026 року на тимчасово окупованій території Донецької області, в районі н. п. Ялта, уражено ворожий ремонтний підрозділ. Також на окупованій Запорізької області, в районі н. п. Комиш-Зоря, уражено навчальний центр підготовки пілотів БпЛА та виробництва FPV-дронів.

«В районі Хліборобного наші воїни били по зосередженню живої сили противника. Крім того, в районі н. п. Високе (ТОТ Запорізької області) уражено пункт управління БпЛА підрозділу зі складу центру «Рубікон», – йдетьсяу повідомленні.

Учора, на території Курської області РФ, в районі н. п. Тьоткіно, зафіксовано влучання по пункту управління БпЛА противника. На ТОТ Донецької області, в районі Федорівки, уражено польовий склад пально-мастильних матеріалів ворога.

«Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються. Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення бойового потенціалу російського агресора», – наголошує Генштаб.

Нагадаємо, Генеральний штаб Збройних сил України офіційно підтвердив успішне проведення низки операцій із ураження критичних військових об’єктів ворога. У ніч на 9 лютого 2026 року Сили оборони завдали ударів по логістичних вузлах та пунктах управління як на території Росії, так і на тимчасово окупованих територіях України. 

