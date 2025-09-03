Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ВМС знищили російський швидкісний катер з окупантами на борту (відео)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
ВМС знищили російський швидкісний катер з окупантами на борту (відео)
Сім окупантів знищено
скриншот з відео

Сім окупантів внаслідок операції ВМС було знищено, ще чотирьох поранено

Військово-Морські Сили ЗСУ знищили російський швидкісний катер, на борту якого перебували окупанти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ВМС.

Повідомляється, що українські оборонці знищили черговий швидкісний катер чорноморського флоту РФ, який намагався доставити підрозділ повітряно-десантних військ на Тендірівську косу, що на Херсонщині.

Сім окупантів внаслідок операції ВМС було знищено, ще чотирьох поранено.

Нагадаємо, військово-морські сили Збройних Сил України повідомили про успішну операцію в тимчасово окупованому Криму, в результаті якої було знищено пункт базування ворожих безпілотних літальних апаратів. Удар було завдано по аеродрому «Херсонес» у Севастополі.

Згідно з повідомленням ВМС ЗС України, внаслідок удару було уражено до трьох БпЛА «Mohajer-6» та два БпЛА «Форпост». Ці дрони активно використовувалися противником для ведення розвідки та моніторингу надводної обстановки в акваторії Чорного моря.

Знищення їхнього пункту базування є важливим кроком у протидії російській розвідувальній діяльності в регіоні.

Читайте також:

Теги: Херсонщина українські моряки ВМС окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Від «Москви» і до «Ямала». Усі втрати російського флоту у Чорному морі
Від «Москви» і до «Ямала». Усі втрати російського флоту у Чорному морі агресор
28 серпня, 22:15
За словами Трегубова, найзапекліші бої зараз тривають поблизу Покровська
На якій ділянці фронту тривають найважчі бої? Відповідь речника «Хортиці»
5 серпня, 04:41
ISW визначив головну територіальну вимогу Путіна на переговорах
ISW визначив головну територіальну вимогу Путіна на переговорах
10 серпня, 07:38
У Бориспільському районі пошкоджень зазнали шість приватних будинків
Атака на Київщину: пошкоджено будинки в Бориспільському районі (фото)
4 серпня, 09:14
Ситуація на фронті 25 серпня
Лінія фронту станом на 25 серпня 2025. Зведення Генштабу
25 серпня, 22:46
Ворог поцілив по житловій забудові
Окупанти атакували Запорізький район: постраждала однорічна дитина
29 серпня, 07:28
Ситуація на фронті 31 серпня
Лінія фронту станом на 31 серпня 2025. Зведення Генштабу
31 серпня, 23:49
Російські підрозділи, що пішли безпосередньо до Добропілля, перебувають в оточенні
ЗСУ оточили ворога в районі Добропілля
30 серпня, 15:47
Головні новини ночі проти 2 вересня
Атака на українські міста, мітинги у США: головне за ніч
2 вересня, 05:43

Події в Україні

ВМС знищили російський швидкісний катер з окупантами на борту (відео)
ВМС знищили російський швидкісний катер з окупантами на борту (відео)
Окупанти обстріляли Костянтинівку: дев'ять людей загинули
Окупанти обстріляли Костянтинівку: дев'ять людей загинули
Візит Зеленського до Франції, масштабний військовий парад у Китаї. Головне за 3 вересня
Візит Зеленського до Франції, масштабний військовий парад у Китаї. Головне за 3 вересня
Адвокат: Суд ЄС скасував санкції проти Вячеслава Богуслаєва
Адвокат: Суд ЄС скасував санкції проти Вячеслава Богуслаєва
Посол Ізраїлю відвідав Умань перед паломництвом хасидів
Посол Ізраїлю відвідав Умань перед паломництвом хасидів
Чи може Україна випустити кілера Парубія до Росії? Що каже практика обмінів
Чи може Україна випустити кілера Парубія до Росії? Що каже практика обмінів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
284K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 вересня: ситуація на фронті
114K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 вересня 2025
35K
Обвинувачений у справі Фаріон не стримав посмішки, говорячи про вбивство Парубія
15K
Безугла переглянула фільм про вбитого Парубія і побачила там... Порошенка
8835
Атака на українські міста, заяви Трампа та Лаврова: головне за ніч
3403
Втрати ворога станом на 3 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
Вчора, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
Вчора, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
2 вересня, 03:36
МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
1 вересня, 17:23
День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
1 вересня, 05:55

Прес-релізи

«Дикий театр» запрошує ветеранів в «Школу світла»
«Дикий театр» запрошує ветеранів в «Школу світла»
3 вересня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua