ВМС знищили російський швидкісний катер з окупантами на борту (відео)

Військово-Морські Сили ЗСУ знищили російський швидкісний катер, на борту якого перебували окупанти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ВМС.

Повідомляється, що українські оборонці знищили черговий швидкісний катер чорноморського флоту РФ, який намагався доставити підрозділ повітряно-десантних військ на Тендірівську косу, що на Херсонщині.

Сім окупантів внаслідок операції ВМС було знищено, ще чотирьох поранено.

Нагадаємо, військово-морські сили Збройних Сил України повідомили про успішну операцію в тимчасово окупованому Криму, в результаті якої було знищено пункт базування ворожих безпілотних літальних апаратів. Удар було завдано по аеродрому «Херсонес» у Севастополі.

Згідно з повідомленням ВМС ЗС України, внаслідок удару було уражено до трьох БпЛА «Mohajer-6» та два БпЛА «Форпост». Ці дрони активно використовувалися противником для ведення розвідки та моніторингу надводної обстановки в акваторії Чорного моря.

Знищення їхнього пункту базування є важливим кроком у протидії російській розвідувальній діяльності в регіоні.