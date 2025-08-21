Російський пропагандист мало не втратив зір після водних процедур у Донецьку

Жителі Донецька змушені набирати воду в калюжах і під час дощів.

Відомий російський пропагандист, «воєнкор» Дмитро Стешин ледь не осліп після водних процедур у тимчасово окупованому Донецьку. Про це він розповів у своєму Telegram-каналі, передає «Главком».

Стешин розповів, що залишив відро з водою з-під крану для вмивання на сонці. Через це у воді розплодилися мікроорганізми. Він розповів, що у його рогівці знайшли амеб, які пожирають очі.

Пропагандист поділився, що підчепив акантамебний кератит. У нього все почалося з підвищеної сльозливості та гострої реакції на світло. Після зустрічі із міністром оборони Росії Андрієм Бєлоусовим йому «стало зовсім погано».

«В останній місяць воду для Донецька скребли по засіках, тож не факт, що винен лайфхак. Вона просто не призначена ні для миття, ні для пиття. І іншої немає», – повідомив Стешин.

Як відомо, у Донецьку вода зникла в середині липня. Російські окупанти не змогли забезпечити окуповане ними місто водою. Жителі Донецька змушені набирати воду в калюжах і під час дощів.

У матеріалі «Главкома» «Остання крапля для Донбасу. Росія довела регіон до гуманітарної катастрофи» розповідається, що насамперед гостро цю проблему відчувають мешканці окупованого Донецька.

Їхнє життя тепер стало схожим на кадри з радянських кінофільмів про часи Другої світової війни. Зокрема, у Донецьку та Маріуполі централізоване водопостачання або повністю припинилося, або здійснюється за графіком. Люди змушені шукати альтернативні джерела води.

Ватажок так званої «ДНР» Денис Пушилін заявив, що для зменшення витоків на водогоні будуть залучені роботизовані системи діагностики. За його словами, це дозволить скоротити втрати води до 30%. Натомість обіцянки маріонеток Кремля про впровадження «інноваційних рішень» ніяк не корелюються із реальним станом речей.