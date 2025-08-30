Головна Країна Події в Україні
ЗСУ звільнили село Мирне на Харківщині

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
ЗСУ звільнили село Мирне на Харківщині
На карті DeepState, село Мирне тепер позначено як деокуповане
фото з відкритих джерел

Раніше з позицій у селі Мирне окупанти могли контролювати трасу на Куп’янськ

Сили оборони України звільнили село Мирне на Харківщині, що знаходиться поблизу Куп'янська. Інформацію підтвердив речник ОСУВ «Дніпро» Віктор Трегубов у коментарі для Суспільного, передає «Главком».

Згідно з оновленням карти DeepState, село Мирне тепер позначено як деокуповане.

За словами Трегубова, росіян відкинули з населеного пункту, і зараз українські військові просуваються далі. З цих позицій окупанти раніше могли контролювати трасу на Куп’янськ. Інформація про втрати росіян наразі відсутня.

ЗСУ звільнили село Мирне на Харківщині фото 1

Раніше стало відомо, що російські підрозділи в районі Добропілля потрапили в оточення. Речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Дніпро» Віктор Трегубов повідомив, що українські військові змогли «відрізати» так звані «клешні», які сформували окупанти, інформує «Главком».

За словами Трегубова, російським підрозділам, що просунулися до Добропілля, «залишилося недовго».

Нагадаємо, Запорізький напрямок залишається пріоритетним для російської армії. Окупанти зацікавлені просуватися у бік Степногірська і використовують будь-які шляхи для досягнення зазначеної мети. Як інформує «Главком», про це у коментарі «Радіо «Свобода» повідомив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

«Ворог обрав для себе вектор Степногірська. Тому що Степногірськ – це висота. До речі одразу наголошу, що Степногірськ і ці висоти повністю контролюються Силами оборони України. Так от, задум ворога, на мій погляд, це намагання рухатися і воно так і відбувається. Ворог після того, як активізувався і мав тактичні просування в районі Кам’янського і в принципі вже контролює сам район Кам’янського, то рухатиметься і рухається, намагаючись накопичувати свої сили на цьому напрямку», – пояснив він.

До слова, Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський заявив, що росіяни перекидають свої військові частини з безперспективного для них Сумського напрямку до Запоріжжя. Ворог хоче прорвати оборону Збройних сил України на цьому напрямку та просуватися вглиб території. ЗС РФ планують захопити усю область включно з Запоріжжям.

Теги: окупанти військові Харківщина ЗСУ

