В окупованому Бердянську спалахнула електропідстанція

скриншот з відео з соцмереж

На території окупованого міста загорілася підстанція «Морозовська»

У ніч на 16 січня у тимчасово окупованому Бердянську було уражено підстанцію. На енергооб'єкті спалахнула пожежа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

На відео, які ширяться соцмережами, можна помітити величезний стовп вогню, що здіймається на підстанції, а також густий дим. За даними Osint-аналітиків, спалахнула підстанція «Морозовська».

Нагадаємо, енергосистема України перебуває у складних обставинах через інтенсивні російські обстріли та найважчу за 20 років зиму. У звʼязку з надзвичайною ситуацією в енергетиці уряд продовжує вживати заходів для подолання її наслідків.

Раніше російська терористична армія зруйнувала великий об’єкт критичної енергетичної інфраструктури у Харкові.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна скликає енергетичний «Рамштайн».

До слова, російський диктатор Володимир Путін виступив із заявою. Очільник Кремля заговорив про мир та водночас пригрозив продовженням бойових дій в Україні.