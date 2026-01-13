Головна Світ Політика
У Таганрозі атаковано завод «Атлант-Аеро», який виробляє дрони
Унаслідок ударів на території підприємства зафіксовано пожежу
Підприємство виробляє компоненти для дронів, систем управління, а також комплексів РЕБ

У Таганрозі Ростовської області РФ прогриміла серія вибухів. Ціллю атаки став завод «Атлант-Аеро», який займається розробкою і випуском дронів. Про це повідомляє «Главком».

Зазначається, що завод потрапив під удар безпілотників. Після прильотів на території підприємства почалася масштабна пожежа.

Завод «Атлант-Аеро» працює з 2023 року. Він займається виробництвом літальних апаратів, у тому числі космічних. Він є одним з важливих елементів військово-промислового комплексу РФ.

На підприємстві виробляють також компоненти бойових безпілотників, систем управління, комплексів РЕБ. Завод є виробником FPV-камікадзе літакового типу «Молния-1» і «Молния-2», а також розвідувального БпЛА «Молния-2Р». Також «Атлант-Аеро» бере участь у виробництві комплектуючих для важких ударних безпілотників «Оріон».

Нагадаємо, у ніч на 13 січня в тимчасово окупованому Маріуполі стався блекаут після атаки БпЛА

До слова, увечері 12 січня російське місто Орел опинилося під ударом БпЛА. Головною ціллю атаки стала місцева теплоелектроцентраль (ТЕЦ).

Теги: росія безпілотник

