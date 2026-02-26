Окупанти атакували Запорізький район: поранено підлітка

Хлопця та ще одного мешканця госпіталізовано у важкому стані

Увечері, 26 лютого, російські окупаційні війська завдали ударів безпілотниками по Вільнянську Запорізького району. Внаслідок атаки поранення дістали 17-річний хлопець і чоловік, обох у важкому стані госпіталізували. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, пише «Главком».

Медики надають постраждалим усю необхідну допомогу. За попередніми даними, пошкоджено приватні будинки.

Крім того, в області фіксували активність ворожої тактичної авіації та загрозу застосування керованих авіабомб.

Нагадаємо, через масований російський обстріл Запоріжжя кількість постраждалих зросла до 10 людей, серед них – восьмирічна дитина, п'ять жінок та четверо чоловіків.

До слова, внаслідок нічної ворожої атаки на Запоріжжя пошкоджено 19 багатоквартирних будинків, чотири будинки приватного сектору та нежитлові будівлі.

Також через ворожий обстріл відсутнє теплопостачання в більше ніж 500 будинках в трьох районах міста. Комунальники розпочали роботи з ліквідації наслідків. Тим часом фахівці районних адміністрацій документують наслідки чергового російського злочину.