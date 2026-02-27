Росіяни атакували Новгород-Сіверський: є поранені та руйнування

Інформація щодо масштабів руйнувань та наслідків атаки уточнюється

Увечері 26 лютого російські війська завдали ударів безпілотниками по центру Новгорода-Сіверського на Чернігівщині. Зафіксовано щонайменше два влучання. Про це повідомив начальник Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов, пише «Главком».

Внаслідок атаки пошкоджено адміністративну будівлю місцевого центру зайнятості та продовольчий магазин.

Крім того, зазнали ушкоджень житлові будинки поблизу, посічено фасади, вибито вікна та двері.

Наразі відомо про поранених, однак їхню кількість і стан уточнюють. На місці працюють відповідні служби. Інформація щодо масштабів руйнувань та наслідків атаки оновлюється.

Раніше російські війська завдали авіаудару по адміністративному центру Новгород-Сіверської громади, що на прикордонні Чернігівської області.