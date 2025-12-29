Що відбувається з цінами на нафту на тлі переговорів щодо України: аналіз Bloomberg

Геополітична напруженість в Україні, Венесуелі та Нігерії, утримує ринок від стрімкого обвалу

Світові ціни на нафту продемонстрували зростання після того, як тривалі переговори між США та Україною у Флориді не привели до миттєвого дипломатичного прориву. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Ціна на нафту марки Brent перевищила позначку в $61 за барель, а американська нафта WTI торгувалася на рівні $57. Попри заяви Дональда Трампа про «значний прогрес», аналітики зазначають, що фундаментальні розбіжності між сторонами (зокрема, щодо статусу Донецької області) залишаються, що створює геополітичну невизначеність і підтримує ціни.

Додатковим стимулом для зростання котирувань стали новини з Пекіна. Міністерство фінансів КНР оголосило про плани розширити бюджетні видатки у 2026 році. Для найбільшого світового імпортера сирої нафти це означає спробу стабілізувати економіку на тлі кризи на ринку нерухомості та торговельних суперечок зі США. Очікується, що Китай продовжить активно поповнювати стратегічні запаси палива, що допоможе збалансувати надлишок нафти на глобальному ринку.

Попри поточне зростання, грудень може стати п'ятим місяцем поспіль, коли ціни за підсумками періоду демонструють падіння. Це найдовший період зниження за останні два роки, зумовлений збільшенням видобутку країнами OPEC+ та незалежними виробниками. Наразі лише геополітична напруженість у таких точках, як Україна, Венесуела та Нігерія, утримує ринок від більш стрімкого обвалу.

Як відомо, військово-морські сили США розпочали масштабну операцію з блокування морських шляхів Венесуели, що вже призвело до серйозних збоїв у експорті нафти, основним покупцем якої є Китай. Як повідомляє Bloomberg, американська армія фактично перейшла до режиму економічної блокади регіону.

Один із нещодавніх епізодів підтверджує рішучість Вашингтона: нафтовий танкер, який перебуває під санкціями США, після переслідування американськими військовими кораблями був змушений змінити курс. Замість завантаження у венесуельських портах судно розвернулося в бік Атлантичного океану.

Нагадаємо, 28 грудня у США Зеленський та Трамп провели переговори щодо завершення війни в Україні. Український президент підтвердив, що наступного тижня консультації між українською та американською командами триватимуть у посиленому режимі. Точне місце проведення цих зустрічей наразі не розголошується.

Раніше президент США Дональда Трампа заявив, що російський диктатор Володимир Путін висловлює щиру зацікавленість у досягненні миру та успішному майбутньому України. Американський лідер зазначив, що Росія виявляє готовність долучитися до процесу відбудови української держави.

У той же час Трамп зауважив, що наразі Путін виступає проти припинення вогню. Російська сторона побоюється опинитися у вразливому становищі, якщо бойові дії доведеться розпочинати знову, і президент США заявив, що розуміє таку позицію.

До слова, Україна та США досягли фінальної стадії підготовки спільного плану врегулювання, який складається з 20 пунктів. Про це заявив Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з Дональдом Трампом. За словами українського лідера, документ узгоджено вже на 90%.