В окупованому Луганську атаковано нафтобазу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
В окупованому Луганську атаковано нафтобазу
Пожежа на нафтобазі в Луганську
У ніч на 27 лютого на тимчасово окупованій Луганщині прогриміла серія вибухів. Місцеві медіа та моніторингові канали повідомляють про удари по енергетичній підстанції та нафтобазі, пише «Главком».

У мережі з’явилася інформація про «прильоти» в районі Алчевська Луганської області, зокрема в населеному пункті Лозівський, де, за повідомленнями, уражено місцеву електропідстанцію. Також повідомляється про атаку на нафтобазу в Луганську.

Нагадаємо, у ніч на 22 лютого в тимчасово окупованому Луганську було атаковано нафтобазу.

