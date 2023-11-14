Сили оборони збили російський штурмовик під Авдіївкою

Це вже восьмий знищений літак противника на Авдіївському напрямку від 10 жовтня

Сьогодні, 14 листопада, на Авдіївському напрямку Сили оборони збили черговий російський літак. Про це повідомив речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун, передає «Українська правда».

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Поки невідомо, з якої було уражено повітряну ціль ворога.

Зазначається, що це вже восьмий знищений літак противника на Авдіївському напрямку від початку активізації його штурмових дій, тобто від 10 жовтня 2023 року.

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Нагадаємо, триває 629-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби відбулось 57 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав чотири ракетних та 42 авіаційних удари, здійснив 26 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.