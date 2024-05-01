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Європейський суд не допоможе. «Слуга народу» розповів, як війна порушила права українців

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Європейський суд не допоможе. «Слуга народу» розповів, як війна порушила права українців
Через війну постійно виникає необхідність у порушенні певних прав і свобод громадян
фото: zmina.info

«От командир прийшов в якесь місто чи селище і йому треба розмістити своїх людей. Він бачить, де краща хата, і може нею скористатися»

Війна в Україні призвела до багатьох порушень прав людей, однак вони викликані військовою необхідністю. Про це в коментарі «Главкому» заявив голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, юрист-міжнародник Олександр Мережко.

Нардеп повідомив, що питання свободи зібрань регулюється законом про воєнний стан – наприклад, перед Верховною Радою зараз не можна проводити якісь зібрання. Він додав, що права щодо приватного та сімейного життя дуже широкі, і військова необхідність може їх обмежувати в певному сенсі. Наприклад, таємниця переписки може бути порушена щодо особи, яка підозрюється у зраді.

«Наприклад, в зоні бойових дій треба скористатися чиєюсь приватною машиною – формально це порушення права власності, а по суті викликано військовою необхідністю. Тому треба виключити моменти, коли виникають от такі екстремальні ситуації, а потім хтось може скористатися цим для судового оскарження», – прокоментував Мережко обмеження права на підприємницьку діяльність.

Щодо пункту про можливе обмеження недоторканості житла депутат пояснив, що військові мають десь розміщуватися в зоні бойових дій.

«От командир прийшов в якесь місто чи селище і йому треба розмістити своїх людей, щоб вони не були на вулиці. Він бачить, де краща хата, і тоді може нею скористатися. Формально, може, це порушення прав, але воно диктується необхідністю. Особливо в районі бойових дій таке обмеження, на жаль, має відбуватись», – зазначив він.

За словами Мережка, уникнути зловживань може допомогти судова система України, оскільки в ЄСПЛ, додав він, справи розглядаються роками.

«Скарг може бути дуже багато, але значення має, чи ЄСПЛ приймає їх до розгляду. За статистикою навіть з цих прийнятих справ невеликий відсоток доходить до судового розгляду. А відсоток справ, щодо яких суд виносить рішення, – ще менший. І, звісно ЄСПЛ зараз буде звертати увагу на цю заяву українського уряду. Проте слід пам’ятати, що ці відступи – лише тимчасовий захід, на час воєнного стану», – розповів нардеп.

Олександр Мережко додав, що саму дерогацію теоретично можна оскаржити, хоча правових підстав для цього немає, адже є чіткий припис Конвенції, яка сама дозволяє часткове скасування закону.

Нагадаємо, Україна подала заявку до Ради Європи про часткове призупинення дії в країні деяких пунктів Європейської конвенції з прав і свобод людини у зв'язку з воєнним станом. Відповідний документ опубліковано на сайті міжнародної організації в неділю, 28 квітня, а саму заявку було подано ще 4 квітня.

Згідно з документом, військове керівництво України отримує право обмежувати свободу пересування громадян, оглядати речі, а також примусово відчужувати майно для потреб держави. Ст. 15 Конвенції про права людини передбачено, що в період вєнного стану можуть бути введені тимчасові обмеження на конституційні права людей. 

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Теги: депутат війна судова система військові воєнний стан права людини майно Олександр Мережко обмеження

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