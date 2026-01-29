Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Сили оборони зірвали висадку окупантів на острів Круглик

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Сили оборони зірвали висадку окупантів на острів Круглик
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

На придніпровському напрямку за минулу добу зафіксоване одне бойове зіткнення

На придніпровському напрямку Сили оборони зірвали спробу російських військ висадитися на острів Круглик у Херсонській області. Про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин в ефірі телемарафону, передає «Главком».

«На придніпровському напрямку за минулу добу зафіксоване одне бойове зіткнення. Противник намагався висадитись на острів Круглик, штурмувати там наші позиції, проте Сили оборони України знищили ворога», – зауважив речник.

Волошин зазначив, що ворог і надалі проявляє високу активність на цій ділянці фронту: протягом доби росіяни завдали приблизно 400 ударів дронами-камікадзе по Херсону та навколишніх громадах, а також здійснили близько сотні артилерійських обстрілів.

До слова, на Харківщині українські бійці зачищають населені пункти та беруть у полон окупантів після їхніх невдалих спроб просунутися вглиб. За словами Андрія Демченка, противник намагається просунутися вглиб України та розширити зону боїв. Найбільше боїв відбувається у напрямку населених пунктів Дігтярне, Нестерне, Кругле.

Як повідомлялося, за минулу добу відбулося 117 бойових зіткнень. Учора противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, 77 авіаційних ударів, скинув 223 керовані авіабомби. Крім того, застосував 6757 дронів-камікадзе та здійснив 3840 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 79 – із реактивних систем залпового вогню.

Читайте також:

Теги: війна Херсонщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Майбутнє росіян, яке має змусити замислитися
Людей замінять роботи? Майбутнє, яке чекає росіян після війни
26 сiчня, 09:31
Президент Дональд Трамп вилітає на літаку Air Force One з міжнародного аеропорту Палм-Біч у неділю, 4 січня 2026 року, у Вест-Палм-Біч, штат Флорида
Трамп спростував заяви Кремля про атаку на резиденцію Путіна
5 сiчня, 04:28
Пошкоджений житловий будинок після російського удару в Києві 9 січня
ООН: Кількість жертв серед цивільних в Україні значно зросла у 2025 році
13 сiчня, 01:13
Росіяни влучили КАБом по екопарку
Удар по екопарку під Харковом, запобіжні заходи п'ятьом нардепам. Головне за 1 січня
1 сiчня, 21:18
Зараз ми боремось за кожний мегават – гендиректор ДТЕК для Financial Times
Зараз ми боремось за кожний мегават – гендиректор ДТЕК для Financial Times
20 сiчня, 14:37
Надія Смук закінчила курси медичної підготовки й у липні 2022 року підписала контракт із Збройними силами України
Потрапила під артобстріл, надаючи допомогу пораненим. Згадаймо Надію Смук
11 сiчня, 09:00

Події в Україні

Окупанти атакували житлову забудову Кривого Рогу
Окупанти атакували житлову забудову Кривого Рогу
Сили оборони зірвали висадку окупантів на острів Круглик
Сили оборони зірвали висадку окупантів на острів Круглик
ЗСУ уразили російську радіолокаційну станцію за $100 млн
ЗСУ уразили російську радіолокаційну станцію за $100 млн
Україна повернула тіла полеглих воїнів
Україна повернула тіла полеглих воїнів
Росія припиняє удари по Києву? Мережу заполонили чутки: що відомо
Росія припиняє удари по Києву? Мережу заполонили чутки: що відомо
На Харківщині Сили оборони зачищають населені пункти від ворога: де найважча ситуація
На Харківщині Сили оборони зачищають населені пункти від ворога: де найважча ситуація

Новини

Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
Сьогодні, 13:58
Польща зафіксувала порушення свого повітряного простору з боку Білорусі
Сьогодні, 09:04
Данія відмежувалася від переговорів Рютте з Трампом щодо Гренландії
Вчора, 13:26
Балтійське море закрили для російського «тіньового флоту»
Вчора, 12:31
Молдова закликала посилити тиск на Росію після атаки дронів на пасажирський потяг
Вчора, 11:17
ЄС запустив власний захищений супутниковий зв’язок як альтернативу Starlink
Вчора, 10:35

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua