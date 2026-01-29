Сили оборони зірвали висадку окупантів на острів Круглик

На придніпровському напрямку за минулу добу зафіксоване одне бойове зіткнення

На придніпровському напрямку Сили оборони зірвали спробу російських військ висадитися на острів Круглик у Херсонській області. Про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин в ефірі телемарафону, передає «Главком».

«На придніпровському напрямку за минулу добу зафіксоване одне бойове зіткнення. Противник намагався висадитись на острів Круглик, штурмувати там наші позиції, проте Сили оборони України знищили ворога», – зауважив речник.

Волошин зазначив, що ворог і надалі проявляє високу активність на цій ділянці фронту: протягом доби росіяни завдали приблизно 400 ударів дронами-камікадзе по Херсону та навколишніх громадах, а також здійснили близько сотні артилерійських обстрілів.

До слова, на Харківщині українські бійці зачищають населені пункти та беруть у полон окупантів після їхніх невдалих спроб просунутися вглиб. За словами Андрія Демченка, противник намагається просунутися вглиб України та розширити зону боїв. Найбільше боїв відбувається у напрямку населених пунктів Дігтярне, Нестерне, Кругле.

Як повідомлялося, за минулу добу відбулося 117 бойових зіткнень. Учора противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, 77 авіаційних ударів, скинув 223 керовані авіабомби. Крім того, застосував 6757 дронів-камікадзе та здійснив 3840 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 79 – із реактивних систем залпового вогню.