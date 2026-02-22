Головна Країна Події в Україні
Поліція опублікувала момент закладення вибухівки у Львові

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Поліція опублікувала момент закладення вибухівки у Львові
Зловмисницю затримали у районному центрі Львівської області
фото: скріншот з відео

На відео також кадри затримання підозрюваної

Слідчі дії у справі про нічний вибух на вулиці Данилишина дали перші публічні результати. Правоохоронці оприлюднили записи з камер спостереження, які зафіксували підготовку до злочину, а також повідомило нові подробиці про особу затриманої. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національну поліцію України.

Завдяки розгалуженій системі відеомоніторингу Львова, правоохоронцям вдалося відновити повну хронологію подій. На опублікованому відео видно, як жінка залишає пакунок поблизу магазину незадовго до вибуху у сміттєвому баку.

Ймовірною виконавицею виявилася громадянка України, мешканка Рівненської області. За попередньою версією МВС, жінка була завербована російськими спецслужбами.

Зловмисницю затримали у районному центрі Львівської області приблизно через 10 годин після вчинення злочину. Вона намагалася переховуватися, проте оперативники СБУ та поліції вирахували її маршрут за допомогою тих самих камер спостереження. Зараз із затриманою проводяться слідчі дії для виявлення її кураторів та можливих спільників.

Станом на обід неділі відомо про загиблу 23-річну поліцейську Вікторію Шпильку. Також відомо про 25 поранених, з них 20 госпіталізовано, 6 правоохоронців перебувають у тяжкому стані в реанімації.

До слова, Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко терміново прибув до Львова, щоб особисто координувати розслідування нічного вибуху. Очільник МВС заявив, що основною версією слідства є виконання злочину на замовлення російських спецслужб, які використали завербовану громадянку України для створення «смертельної пастки». За словами Ігоря Клименка, характер злочину вказує на почерк російських спецслужб. Тактика «подвійного підриву», коли другий вибух стається після прибуття на місце медиків та поліції, спрямована на максимальні жертви серед правоохоронців.

Нагадаємо, правоохоронні органи України звітують про значний прогрес у розслідуванні кривавого теракту, що стався сьогодні вночі у Львові. У результаті злагоджених дій поліції та Служби безпеки України встановлено та затримано жінку, яку підозрюють у скоєнні вибухів, що призвели до загибелі поліцейської та масового поранення людей. 

Як відомо, Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко терміново прибув до Львова, щоб особисто координувати розслідування нічного вибуху. Очільник МВС заявив, що основною версією слідства є виконання злочину на замовлення російських спецслужб, які використали завербовану громадянку України для створення «смертельної пастки».

За словами Ігоря Клименка, характер злочину вказує на почерк російських спецслужб. Тактика «подвійного підриву», коли другий вибух стається після прибуття на місце медиків та поліції, спрямована на максимальні жертви серед правоохоронців.

