На Харківщині Сили оборони зачищають населені пункти від ворога: де найважча ситуація

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
На Харківщині Сили оборони зачищають населені пункти від ворога: де найважча ситуація
За словами речника Держприкордонслужби, найгарячіше зараз поблизу Дігтярного, Нестерного та Круглого
фото: Генштаб

Українські воїни завдають втрат окупантам та беруть у полон росіян, які проникають у прикордоння

На Харківщині українські бійці зачищають населені пункти та беруть у полон окупантів після їхніх невдалих спроб просунутися вглиб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника Державної прикордонної служби Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

За словами посадовця, противник намагається просунутися вглиб України та розширити зону боїв. Найбільше боїв відбувається у напрямку населених пунктів Дігтярне, Нестерне, Кругле.

«Знову ж таки, спроби просування – це малі піхотні групи. Техніку противник не використовує та зазнає великих втрат. Хочу зазначити, що наші підрозділи не просто відбивають атаки, а також зачищають цю місцевість. Так було, до прикладу, за вчорашній день», – пояснив він.

Як розповів Демченко, також на Харківщині з певною активністю ворог проявляє активність у районі Вовчанських хуторів, у смугах оборони, де розташовані підрозділи Держприкордонслужби.

Нагадаємо, за минулу добу відбулося 117 бойових зіткнень. Учора противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, 77 авіаційних ударів, скинув 223 керовані авіабомби. Крім того, застосував 6757 дронів-камікадзе та здійснив 3840 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 79 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Гаврилівка Дніпропетровської області; Тернувате, Залізничне, Верхня Терса, Воздвижівка, Барвінівка, Долинка, Чарівне, Копані, Терсянка Запорізької області.

Крім того, за минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили одну гармату на вогневій позиції та чотири пункти управління БпЛА російських загарбників.

Теги: Держприкордонслужба Харківщина окупанти

