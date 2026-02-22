Головна Країна Події в Україні
ЗСУ підтвердили контрнаступальну операцію на одному з напрямків

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
ЗСУ підтвердили контрнаступальну операцію на одному з напрямків
Військові зазначають, що ситуація залишається дуже динамічною
Активна фаза операції триває, тому говорити про її остаточні результати наразі передчасно

Угруповання Десантно-штурмових військ ЗСУ проводить активну операцію на Олександрівському напрямку. Основна мета – зірвати плани РФ щодо просування у Дніпропетровській та Запорізькій областях. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на командування Десантно-штурмових військ.

За інформацією військових, серед ключових завдань – розгром угруповання противника та його витіснення за межі адміністративного кордону Дніпропетровської області.

Попри активні штурмові дії російських військ, підрозділи ДШВ продовжують відбивати атаки та одночасно проводити наступальні дії.

Військові зазначають, що ситуація залишається дуже динамічною. Противник намагається втримати захоплені позиції та використовує значні людські й технічні ресурси.

Водночас українські військові продовжують виконувати поставлені завдання і поступово звільняють території.

Із початку операції угруповання ДШВ разом із суміжними підрозділами відновило контроль над територією понад 300 квадратних кілометрів. Також було зачищено від ворожих диверсійно-розвідувальних груп вісім населених пунктів.

Військові наголошують, що активна фаза операції триває, тому говорити про її остаточні результати наразі передчасно.

Раніше повідомлялося, що на Гуляйпільському та сусідніх з ним напрямках у Запорізькій області внаслідок контратакувальних та штурмових дій дійсно відновлено контроль над територією в понад 300 кв. км. 

Також українські захисники покращили своє тактичне положення на південному фронті. Зокрема, йдеться про зону поблизу населених пунктів Вишневе, Вербове і Тернове.

Теги: військові Запорізька область десант контрнаступ

