Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Зеленський розповів про нові об’єкти, на які полює РФ

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський розповів про нові об’єкти, на які полює РФ
Зеленський: Міністр внутрішніх справ України доповів про деталі розслідування теракту у Львові
Фото: Офіс президента України / All Over Press

Президент провів селектор після масованої атаки РФ

Президент України Володимир Зеленський провів термінову селекторну нараду з керівництвом регіонів та силовиками щодо ситуації після нічного обстрілу. Окрім енергетики, під ударом опинилися залізниця та водопостачання, а у Львові в рамках справи про теракт затримано вже кількох осіб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Президент уточнив дані щодо масштабів нічного обстрілу. Росія випустила по Україні 50 ракет, серед яких 22 – балістичні, а також 297 дронів різних типів.

«Цього разу мішенями для росіян стали не тільки об’єкти енергетики, але також логістика, зокрема об’єкти залізниці, та інфраструктура водопостачання в містах. Детально проговорили з представниками регіонів, що захист від російських ударів треба масштабувати та оперативно враховувати зміни російської тактики», – зазначив Зеленський.

Значну частину цілей вдалося збити завдяки західним системам ППО, проте тактика ворога змінюється, що потребує оперативного масштабування захисту.

Окрему увагу приділили прикордонним областям. Глава держави доручив Міністерству оборони України спрямувати додаткові сили ППО на Сумщину. Рішення прийнято після того, як у Шосткинському районі російський дрон цілеспрямовано атакував автомобіль швидкої допомоги, внаслідок чого загинуло троє людей.

«Росіяни повинні відчувати наслідки за кожен такий удар, і в усіх прикордонних та прифронтових областях має відчуватися, що захист від російських дронів збільшується», – підкреслив президент.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповів про нові успіхи у розслідуванні вибухів у Львові. Якщо раніше повідомлялося про затримання ймовірної підривниці, то зараз йдеться про кількох затриманих.

«Міністр внутрішніх справ України доповів про деталі розслідування теракту у Львові. Не все зараз можна говорити публічно. Затримані кілька осіб, і в рамках необхідної процесуальної роботи будуть з’ясовані всі факти. Згодом правоохоронці нададуть більше інформації суспільству. Дякую всім, хто допомагає захищати нашу державу, наших людей», - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, правоохоронні органи України звітують про значний прогрес у розслідуванні кривавого теракту, що стався сьогодні вночі у Львові. У результаті злагоджених дій поліції та Служби безпеки України встановлено та затримано жінку, яку підозрюють у скоєнні вибухів, що призвели до загибелі поліцейської та масового поранення людей. 

Як відомо, Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко терміново прибув до Львова, щоб особисто координувати розслідування нічного вибуху. Очільник МВС заявив, що основною версією слідства є виконання злочину на замовлення російських спецслужб, які використали завербовану громадянку України для створення «смертельної пастки».

За словами Ігоря Клименка, характер злочину вказує на почерк російських спецслужб. Тактика «подвійного підриву», коли другий вибух стається після прибуття на місце медиків та поліції, спрямована на максимальні жертви серед правоохоронців.

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський теракт війна росія системи ППО

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ISW вважає, що російські війська проводять обмежені транскордонні атаки на півночі Сумської області
ISW викрив масштабну брехню Генштабу РФ про «успіхи» на фронті
Вчора, 11:53
Після початку повномасштабної війни Індія значно наростила імпорт російської нафти
Китай скуповує російську нафту, від якої відмовляється Індія
20 лютого, 20:59
У Росії масово закривається ресторанний бізнес
У Росії масово закривається ресторанний бізнес
20 лютого, 01:58
Генштаб підтвердив ураження пункту управління БпЛА
Генштаб підтвердив ураження пункту управління БпЛА
16 лютого, 13:35
Індія зупинила інвестиції у літій у Малі через ризик втрати коштів
Індія вийшла з літієвого проєкту, пов’язаного з «Росатомом» – Reuters
12 лютого, 14:13
Для Москви дипломатія – не вихід із війни, а її продовження
Дипломатія на крові: Кремль використовує переговори для ескалації війни
10 лютого, 16:26
Посольство Росії у Литві (ілюстративне)
Литва та Азербайджан вручили послам РФ ноти протесту
6 лютого, 17:57
Росія зосереджує свої основні зусилля на Покровському напрямку – Сирський
Росія зосереджує свої основні зусилля на Покровському напрямку – Сирський
26 сiчня, 14:55
СБУ показала допит росіянина, який розстріляв дев’ятьох полонених ЗСУ
СБУ оприлюднила відео допиту росіянина, який розстріляв дев’ятьох бійців ЗСУ
23 сiчня, 16:01

Події в Україні

Зеленський розповів про нові об’єкти, на які полює РФ
Зеленський розповів про нові об’єкти, на які полює РФ
Клименко назвав ймовірний мотив теракту у Львові
Клименко назвав ймовірний мотив теракту у Львові
Садовий повідомив про наслідки теракту у Львові
Садовий повідомив про наслідки теракту у Львові
Теракт у Львові: Зеленський розповів подробиці затримання ймовірної виконавиці
Теракт у Львові: Зеленський розповів подробиці затримання ймовірної виконавиці
Затримано ймовірну виконавицю теракту у Львові – Клименко
Затримано ймовірну виконавицю теракту у Львові – Клименко
50 ракет та майже 300 дронів: Зеленський розповів про наслідки російського удару
50 ракет та майже 300 дронів: Зеленський розповів про наслідки російського удару

Новини

Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
Сьогодні, 08:00
Прощена неділя 2026: традиції, як просити пробачення, молитва та заборони
Сьогодні, 07:30
Масниця 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 06:55
В Україні невеликий сніг: погода на 22 лютого
Сьогодні, 05:59
В Україні сніг та ожеледь: погода на 21 лютого
Вчора, 05:59
Словаччина затримала українця з розшуку Інтерполу після крадіжки у супермаркеті
20 лютого, 21:25

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua