Зеленський розповів про нові об’єкти, на які полює РФ

Зеленський: Міністр внутрішніх справ України доповів про деталі розслідування теракту у Львові

Президент провів селектор після масованої атаки РФ

Президент України Володимир Зеленський провів термінову селекторну нараду з керівництвом регіонів та силовиками щодо ситуації після нічного обстрілу. Окрім енергетики, під ударом опинилися залізниця та водопостачання, а у Львові в рамках справи про теракт затримано вже кількох осіб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Президент уточнив дані щодо масштабів нічного обстрілу. Росія випустила по Україні 50 ракет, серед яких 22 – балістичні, а також 297 дронів різних типів.

«Цього разу мішенями для росіян стали не тільки об’єкти енергетики, але також логістика, зокрема об’єкти залізниці, та інфраструктура водопостачання в містах. Детально проговорили з представниками регіонів, що захист від російських ударів треба масштабувати та оперативно враховувати зміни російської тактики», – зазначив Зеленський.

Значну частину цілей вдалося збити завдяки західним системам ППО, проте тактика ворога змінюється, що потребує оперативного масштабування захисту.

Окрему увагу приділили прикордонним областям. Глава держави доручив Міністерству оборони України спрямувати додаткові сили ППО на Сумщину. Рішення прийнято після того, як у Шосткинському районі російський дрон цілеспрямовано атакував автомобіль швидкої допомоги, внаслідок чого загинуло троє людей.

«Росіяни повинні відчувати наслідки за кожен такий удар, і в усіх прикордонних та прифронтових областях має відчуватися, що захист від російських дронів збільшується», – підкреслив президент.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповів про нові успіхи у розслідуванні вибухів у Львові. Якщо раніше повідомлялося про затримання ймовірної підривниці, то зараз йдеться про кількох затриманих.

«Міністр внутрішніх справ України доповів про деталі розслідування теракту у Львові. Не все зараз можна говорити публічно. Затримані кілька осіб, і в рамках необхідної процесуальної роботи будуть з’ясовані всі факти. Згодом правоохоронці нададуть більше інформації суспільству. Дякую всім, хто допомагає захищати нашу державу, наших людей», - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, правоохоронні органи України звітують про значний прогрес у розслідуванні кривавого теракту, що стався сьогодні вночі у Львові. У результаті злагоджених дій поліції та Служби безпеки України встановлено та затримано жінку, яку підозрюють у скоєнні вибухів, що призвели до загибелі поліцейської та масового поранення людей.

Як відомо, Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко терміново прибув до Львова, щоб особисто координувати розслідування нічного вибуху. Очільник МВС заявив, що основною версією слідства є виконання злочину на замовлення російських спецслужб, які використали завербовану громадянку України для створення «смертельної пастки».

За словами Ігоря Клименка, характер злочину вказує на почерк російських спецслужб. Тактика «подвійного підриву», коли другий вибух стається після прибуття на місце медиків та поліції, спрямована на максимальні жертви серед правоохоронців.