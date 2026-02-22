Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Трагедія у Тернополі: у нічній ДТП загинули двоє рятувальників ДСНС

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Трагедія у Тернополі: у нічній ДТП загинули двоє рятувальників ДСНС
Водія Mercedes затримано відповідно до ст. 208 КПК України
фото: Національна поліція України

Водія Mercedes було затримано на місці події

У ніч на неділю, 22 лютого 2026 року, дорожньо-транспортна пригода забрала життя двох співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національну поліцію в Тернопільській області.

Трагедія сталася близько 03:00 ночі на вулиці Об’їзній у Тернополі. За попередньою інформацією слідства водій автомобіля Mercedes, грубо порушивши правила дорожнього руху, пішов на обгін. Виїхавши на зустрічну смугу, він на великій швидкості допустив лобове зіткнення з автомобілем Renault Kangoo.

Сила удару була настільки великою, що шансів вижити у пасажирів Renault практично не було.

На Тернопільщині внаслідок ДТП обірвалося життя двох рятувальників - майстер-сержантів Василя Танасишина та Романа Гнатіва, водій та пожежний-рятувальник 14-ї ДПРЧ ГУ ДСНС України у Тернопільській області
На Тернопільщині внаслідок ДТП обірвалося життя двох рятувальників - майстер-сержантів Василя Танасишина та Романа Гнатіва, водій та пожежний-рятувальник 14-ї ДПРЧ ГУ ДСНС України у Тернопільській області
фото: ДСНС

Унаслідок зіткнення на місці події загинули двоє чоловіків, які перебували в автомобілі Renault. Обидва були співробітниками ГУ ДСНС у Тернопільській області. Загиблим було 35 та 47 років. Колеги згадують їх як професіоналів, які неодноразово рятували життя інших, але самі стали жертвами чужої необачності на дорозі.

Водія Mercedes було затримано на місці події відповідно до ст. 208 КПК України. Наразі тривають експертизи, зокрема на наявність алкоголю чи наркотичних речовин у крові керманича. За фактом ДТП, що спричинила смерть кількох осіб, розпочато кримінальне провадження. Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років та позбавлення права керувати транспортними засобами на термін до 10 років.

Нагадаємо, стало відомо ім'я поліцейської, чиє життя обірвав нічний теракт на вулиці Данилишина. 23-річна Вікторія Шпилька загинула внаслідок вибуху. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Львівської області.

Вікторія була родом із Волині, проте частину життя провела на півдні – разом із батьками вона переїхала до Херсона. Своє покликання дівчина знайшла у захисті правопорядку: закінчила Львівський державний університет внутрішніх справ.

Читайте також:

Теги: ДСНС ДТП Тернопільщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Найбільше пожеж зафіксовано через порушення правил пожежної безпеки при використанні електроустановок
Скільки людей загинуло з початку опалювального сезону: дані ДСНС
19 лютого, 18:11
Увечері 17 лютого російські війська завдали ударів безпілотниками по Запоріжжю
Атака на Запоріжжя: рятувальники та влада показали кадри з наслідками
17 лютого, 22:34
Серед врятованих – дорослі собаки, крихітні цуценята та коти
У Кропивницькому затопило притулок: рятувальники евакуювали тварин (фото)
17 лютого, 10:34
Наслідки пожежі у багатоповерхівці на вулиці Академіка Доброхотова
У Святошинському районі горіла багатоповерхівка,є госпіталізовані (фото)
17 лютого, 10:25
ДТП сталася 9 лютого, коли інвестбанкір повертався до Києва
Бізнесмен Мазепа потрапив у ДТП
10 лютого, 09:33
ЗМІ повідомляли, що Адам Кадиров після ДТП перебуває в реанімації
Кадиров уперше прокоментував ДТП, у яке потрапив його син
10 лютого, 06:34
На місцях працюють рятувальники та відповідні служби міста
Атака на Київ: кількість постраждалих зросла
3 лютого, 15:57
Під час пожежі в приватному житловому будинку загинула 92-річна жінка
Вінниччина: загинуло двоє людей через несправність пічного опалення (фото)
26 сiчня, 16:07
Нардеп виїхав на квадроциклі на зустрічну смугу
У ДТП на Львівщині загинув народний депутат Орест Саламаха
25 сiчня, 20:53

Події в Україні

Сирський розповів, як вдалося зірвати масштабний наступ Росії
Сирський розповів, як вдалося зірвати масштабний наступ Росії
ЗСУ підтвердили контрнаступальну операцію на одному з напрямків
ЗСУ підтвердили контрнаступальну операцію на одному з напрямків
«Ноги не вмієш прострілювати?»: розвідка оприлюднила перехоплення методів «виховання» в армії окупантів
«Ноги не вмієш прострілювати?»: розвідка оприлюднила перехоплення методів «виховання» в армії окупантів
Трагедія у Тернополі: у нічній ДТП загинули двоє рятувальників ДСНС
Трагедія у Тернополі: у нічній ДТП загинули двоє рятувальників ДСНС
Поліція опублікувала момент закладення вибухівки у Львові
Поліція опублікувала момент закладення вибухівки у Львові
Зеленський розповів про нові об’єкти, на які полює РФ
Зеленський розповів про нові об’єкти, на які полює РФ

Новини

Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
Сьогодні, 08:00
Прощена неділя 2026: традиції, як просити пробачення, молитва та заборони
Сьогодні, 07:30
Масниця 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 06:55
В Україні невеликий сніг: погода на 22 лютого
Сьогодні, 05:59
В Україні сніг та ожеледь: погода на 21 лютого
Вчора, 05:59
Словаччина затримала українця з розшуку Інтерполу після крадіжки у супермаркеті
20 лютого, 21:25

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua