Трагедія у Тернополі: у нічній ДТП загинули двоє рятувальників ДСНС

Водія Mercedes було затримано на місці події

У ніч на неділю, 22 лютого 2026 року, дорожньо-транспортна пригода забрала життя двох співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національну поліцію в Тернопільській області.

Трагедія сталася близько 03:00 ночі на вулиці Об’їзній у Тернополі. За попередньою інформацією слідства водій автомобіля Mercedes, грубо порушивши правила дорожнього руху, пішов на обгін. Виїхавши на зустрічну смугу, він на великій швидкості допустив лобове зіткнення з автомобілем Renault Kangoo.

Сила удару була настільки великою, що шансів вижити у пасажирів Renault практично не було.

На Тернопільщині внаслідок ДТП обірвалося життя двох рятувальників - майстер-сержантів Василя Танасишина та Романа Гнатіва, водій та пожежний-рятувальник 14-ї ДПРЧ ГУ ДСНС України у Тернопільській області фото: ДСНС

Унаслідок зіткнення на місці події загинули двоє чоловіків, які перебували в автомобілі Renault. Обидва були співробітниками ГУ ДСНС у Тернопільській області. Загиблим було 35 та 47 років. Колеги згадують їх як професіоналів, які неодноразово рятували життя інших, але самі стали жертвами чужої необачності на дорозі.

Водія Mercedes було затримано на місці події відповідно до ст. 208 КПК України. Наразі тривають експертизи, зокрема на наявність алкоголю чи наркотичних речовин у крові керманича. За фактом ДТП, що спричинила смерть кількох осіб, розпочато кримінальне провадження. Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років та позбавлення права керувати транспортними засобами на термін до 10 років.

