Сили оборони знищили потужний радар окупантів у Криму. На що це впливає

Марія Рагуткіна
glavcom.ua
Марія Рагуткіна
Знищено потужний радар РФ
фото: ССО

Знищено важливий компонент системи управління повітряним рухом окупантів

Сили спеціальних операцій Збройних сил України знищили потужний радар окупантів у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ССО.

«У ніч з 9 на 10 серпня 2025 року, підрозділами Руху опору Сил спеціальних операцій Збройних Сил України знищено стаціонарний трасовий радіолокаційний комплекс ТРЛК-10 «Скала-М» в н.п Абрикосівка», – повідомили військові.

Пояснюється, що цей радянсько-російський радіолокаційний комплекс включає можливості детекції повітряних цілей. Окупанти використовують ТРЛК-10 «Скала-М» для контролю повітряного руху на маршрутах і в підходових зонах.

«Це робить його важливим компонентом системи управління повітряним рухом. Радіус дії радару становить до 350 км. Знищення суттєво послабить застосування противником авіації, яку окупанти використовують для ураження цивільної інфраструктури та мирних мешканців», – пояснили військові.

Сили оборони знищили потужний радар окупантів у Криму. На що це впливає фото 1
фото: ССО

Нагадаємо, у липні Сили оборони знищили рідкісну інженерну систему дистанційного мінування росіян. Вона була призначена оперативно створювати мінні поля на відстані від 5 км до 15 км.

А у серпні пілоти FPV-дронів знищили рідкісний північнокорейський 140-мм міномет у Сумській області. Окупанти отримали його в межах військового партнерства з КНДР. Такий міномет було розроблено у 1980-1990-х роках. Система має темп стрільби 10-12 пострілів на хвилину та максимальну дальність ураження до 8 кілометрів.

Також нещодавно українські захісники знищили російський ЗРК «Бук-М1» вартістю близько $10 млн.

Теги: Крим окупанти ЗСУ зброя

