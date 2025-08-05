Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія хоче сформувати 10 нових дивізій до кінця року – Сирський

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Росія хоче сформувати 10 нових дивізій до кінця року – Сирський
За словами головкома, ворог збільшує своє угруповання на 9 тис. осіб щомісяця
фото: Facebook/Генштаб

Тактика окупантів полягає в безперервному наступі з використанням великої кількості особового складу

Загальні втрати росіян у липні склали понад 33,2 тисячі осіб, що на 800 осіб більше, ніж попереднього місяця. Попри це, ворог збільшує своє угруповання на 9 тис. осіб щомісяця та має на меті до кінця року сформувати 10 нових дивізій, дві з яких вже створено. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

«Тому не маємо іншого вибору, як продовжувати заходи мобілізації, поліпшувати бойову підготовку, посилювати безпілотну компоненту наших військ. Продовжуємо корпусну реформу, щоб управління військами стало ефективнішим. Переважна більшість новостворених армійських корпусів прийняли свої смуги відповідальності та визначені комплекти військ», – каже він.

Нагадаємо, Російська Федерація використовує в боях на Вовчанському напрямку найманців із Китаю, Пакистану, Узбекистану, Таджикистану та країн Африки. У повномасштабній війні проти України Росія активно залучає іноземних найманців, і за останній рік до її збройних сил могли долучитися громадяни щонайменше з 48 країн.

До слова, Покровський напрямок є однією з головних цілей російського наступу. Найзапекліші бої зараз тривають у районі Покровська Донецької області. Українські сили докладають максимум зусиль, аби стримати наступ РФ на цій ділянці фронту. За його словами, тактика ворога полягає в безперервному наступі. На цю ділянку фронту РФ перекинула велику кількість сил.

Варто зазначити, що російське командування продовжує кидати на штурми все нові сили – зокрема, вже не вперше з’являється інформація про участь жінок у бойових діях. Вперше за час активних боїв на напрямку Покровська зафіксовано участь росіянки в атаці на українські позиції.

Читайте також:

Теги: Олександр Сирський окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Генерал-війна»: Сирському – 60
«Генерал-війна»: Сирському – 60
26 липня, 07:00
Український головком провів зустріч з головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі
«Нові системи ППО на підході». Сирський розповів деталі зустрічі з командувачем НАТО
25 липня, 16:38
До кінця 2025 року ракета «Орєшнік» з'явиться на території Білорусі
Скільки у росіян «Орєшніка». Українська розвідка розкрила секрет Путіна
19 липня, 11:05
Сирський отримав тверді зобов'язання щодо підтримки з боку Америки та НАТО
Сирський обговорив з новим командувачем сил НАТО пакет озброєнь для України
16 липня, 20:23
Окупанти накрили місто з артилерії близько 2:00 ночі
Окупанти атакували Гуляйполе: є постраждалі
15 липня, 07:25
Ситуація на фронті 14 липня
Лінія фронту станом на 14 липня 2025. Зведення Генштабу
14 липня, 23:10
У окупанта Сарімова залишилася дружина та двоє дітей
ЗСУ на фронті ліквідували майстра спорту Росії з боксу
7 липня, 13:32
До ліквідації наслідків було залучено 92 рятувальники та 20 одиниць техніки
Атака на Запоріжжя: з’явились фото наслідків
6 липня, 08:58
Сили ППО знешкодили 117 ворожих БпЛА
РФ вночі атакувала Україну 157 дронами: є влучання у 19 локаціях
6 липня, 08:42

Події в Україні

Росія хоче сформувати 10 нових дивізій до кінця року – Сирський
Росія хоче сформувати 10 нових дивізій до кінця року – Сирський
Сумська ОВА попереджає про новий метод мінувань від окупантів
Сумська ОВА попереджає про новий метод мінувань від окупантів
«Укрзалізниця» заявила про зміни руху поїздів за кордон
«Укрзалізниця» заявила про зміни руху поїздів за кордон
Кількість постраждалих внаслідок обстрілу міста Лозова збільшилася
Кількість постраждалих внаслідок обстрілу міста Лозова збільшилася
Стало відомо, чим Україна зможе перехоплювати реактивні «Шахеди»
Стало відомо, чим Україна зможе перехоплювати реактивні «Шахеди»
Атака на Лозову: кількість жертв зросла
Атака на Лозову: кількість жертв зросла

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
272K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 серпня: ситуація на фронті
108K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 серпня 2025
3674
Пішов з життя чемпіон світу з футболу
3034
Втрати ворога станом на 5 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
3000
Острів скарбів Яна Табачника. Хто успадкував майно народного артиста: ексклюзив «Главкома»
2263
Чи можлива нічия у війні з РФ та що можна буде вважати перемогою України?

Новини

Очільника Енергомитниці відсторонено через журналістське розслідування
Вчора, 16:42
Росіяни штурмували КПП «Гоптівка» на Харківщині: реакція військової адміністрації
Вчора, 12:34
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
2 серпня, 14:12
2 серпня: який сьогодні день, традиції та заборони
2 серпня, 00:01
Українці старше 65 років отримуватимуть більше: хто зможе отримати соцдопомогу у 2025 році
1 серпня, 08:34
Успінський піст: дата початку і завершення, що можна їсти і що заборонено робити
1 серпня, 07:00

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua