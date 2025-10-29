Сили оборони зробили заяву про ситуацію в Мирнограді

Уточнено інформацію щодо ситуації в населеному пункті Мирноград

Угруповання військ «Схід» заявило, що речник обмовився стосовно інформації про населений пункт Мирноград Донецької області. За словами угрупування, окупанти не перебувають у місті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу.

«Уточнення щодо ситуації в населеному пункті Мирноград. Ворог не перебуває в Мирнограді. Ситуація в місті та його околицях повністю контрольована Силами оборони України. Речник угруповання військ (сил) «Схід» у вчорашньому коментарі в ефірі національного телемарафону обмовився, маючи на увазі ситуацію в Покровську. Просимо врахувати зазначену інформацію в подальшому висвітленні подій в районах бойових дій», – йдеться у повідомленні.

Напередодні Григорій Шаповал, капітан, речник управління комунікацій угрупування військ «Схід» у телемарафоні зауважив, що російські загарбники зайшли на околиці Мирнограду Покровського району Донецької області. «Наразі, на жаль, ворог зайшов на околиці Мирнограду, і використовує не тільки артилерійські та безпілотні системи, а також піхотні та технічні засоби», – казав він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповів на закритій зустрічі, де був присутній «Главком», що Росія планувала захопити Покровськ ще рік тому, але їхні плани провалилися. Зеленський додав, що росіяни намагаються «продати» американцям інформацію про нібито повний контроль над сходом України, але це неправда.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що основний удар російських військ наразі спрямований на Покровськ, але українські сили успішно стримують ворога. «Біля Покровська нарощуємо угруповання для захисту. Близько 200 «рускіх» там є в різних місцях – ми бачимо це дронами. Як тільки вони вилізають, як тільки є вогневе застосування «рускімі» з тієї чи іншої точки – їх знаходять і знищують», – зазначив він.