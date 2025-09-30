Головна Думки вголос Віталій Шапран
search button user button menu button
Віталій Шапран Економічний експерт

Путін виставив рахунок за війну кожному росіянину

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Путін виставив рахунок за війну в Україні кожному росіянину
колаж: glavcom.ua/фото: depositphotos.com, tass.ru

Тепер кожний росіянин заплатить за війну в Україні зі свого гаманця

Маніакальна одержимість Путіна війною в Україні пробудила в ньому фіскального маніяка. До таких висновків можна прийти після ознайомлення з податковими бажаннями російського уряду.

• 1 •

Центром збільшення податкового навантаження у РФ є бажання уряду збільшити ПДВ з 20% до 22%. Сотні коментаторів накинулись, що це призведе до інфляції. Втім, саме підвищення ПДВ є короткостроковим чинником для зростання цін, яке населення РФ легко проковтне, як і заморозку валютних вкладів в банках, і підвищення тарифів на ЖКГ. А от що дійсно може призвести до невдоволення – так це фактична ліквідація спрощенців. Мало хто помітив, але уряд РФ пропонує знизити поріг для спрощенців з 60 млн рублів до 10 млн. Це вбиває оптимізацію через дроблення бізнесів і сірий трафік від безготівкового рубля до готівки. На практиці це гарантовано призведе до сильного зростання цін у сфері послуг, але навряд чи вб’є конвертаційні центри. Як показує російська практика: просто зростуть тарифи.

• 2 •

Мінфін РФ не планує обмежитись ПДВ-катуванням малого бізнесу, а йде далі – скасовує пільги для МСП по страховим внескам у торгівлі, будівництві та видобутку. Тобто фактично буде не тільки ліквідована спрощенка, але й підприємців змусять сплачувати підвищений рівень соцвнесків.

• 3 •

Також проєкт бюджету 2026 несе у собі цілий ряд спеціальних сюрпризів для «обраних»: підвищення акцизів, зростання утилізаційного збору, переведення грального бізнесу на податок з обороту і т.д.

На фоні зростання фіскального тиску заворушились монополії. РЖД так кортіло підняти тарифи, що вони запланували це зробити вже на початку грудня поточного року. Комуналка в окремих регіонах у 2025 році вже збільшилась на 80% (при анонсованих 10%), а от зростання цін на електроенергію у 2026 році запланували вже на жовтень наступного року.

Тож залишається констатувати лише діагноз: у російської економіки з 2026 року сильно зросте фіскальний тиск, який призведе до продовження періоду гострої монетарної недостатності. Або кажучи простіше: збільшення податків та тарифів монополій призводить до інфляції, а зростання інфляції штовхає ЦБР підтримувати високий рівень ставок, який змушує скавучати гвардію Чємізова («Ростех») та вже нервує таких слабких державних банкірів як Костін (ВТБ) чи Фрадков (ПСБ).

Ринок РФ встиг відреагувати на майбутній фіскальний тиск зростанням середньої ставки по депозитах у топ-10 банків РФ до 15%. Якщо фіскальні плани російського Мінфіну приймуть у тому вигляді, в якому їх затвердив федеральний уряд (у тому, що монополії піднімуть тарифи, я не сумніваюсь), то простір для подальшого зниження ставки ЦБР звузиться до мінімуму. А це відкриває шлях для прискорення стагнації економіки РФ.

Втім, центральним моментом всієї цієї історії є той факт, що тепер кожний росіянин заплатить за війну в Україні зі свого гаманця.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: путін росія росіяни війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія не набрала достатньої кількості голосів для обрання до керівного органу ICAO
Росія не повернула членство у Раді Міжнародної організації цивільної авіації
28 вересня, 04:28
Уряд РФ 24 вересня схвалив новий проєкт бюджету на 2026 рік
Росія зменшує витрати на оборону – Reuters
25 вересня, 02:46
Зеленський розповів, що Трамп більше довіряє Україні, оскільки її розвіддані, суттєво відрізняються від російських
Зеленський пояснив, чому Трамп перестав довіряти Путіну
24 вересня, 00:40
У Гуляйполі окупанти вдарили по авто: загинуло подружжя
У Гуляйполі окупанти вдарили по авто: загинуло подружжя
19 вересня, 20:15
Андрій Синишин приєднався до Сил оборони з початком повномасштабного вторгнення Росії
Підтверджено загибель актора Андрія Синишина, який зник безвісти в квітні
11 вересня, 23:41
Рік під камерами. Як обласні ради показують (приховують) свою роботу
Рік під камерами. Як обласні ради показують (приховують) свою роботу
10 вересня, 14:00
На Покровському напрямку Сили оборони відновили контроль над 26 кв. км території
Сирський назвав напрямки, на яких ЗСУ відновили території
7 вересня, 12:30
Нардеп Олександр Мережко: «Не певен, що будь-які домовленості, крім членства України в НАТО, стримають Путіна»
Соратник Зеленського назвав єдину можливість зупинити війну
3 вересня, 17:42
Постраждалих серед населення немає
Атака на Вінниччину: пошкоджено об'єкти інфраструктури, рух потягів відновлено
25 вересня, 14:14

Віталій Шапран

Путін виставив рахунок за війну кожному росіянину
Путін виставив рахунок за війну кожному росіянину
Військовий комунізм 2.0: путінський режим пожирає активи заможних росіян
Військовий комунізм 2.0: путінський режим пожирає активи заможних росіян
Парад економічної брехні Путіна
Парад економічної брехні Путіна
Шлях російської економіки на кладовище історії прискорився
Шлях російської економіки на кладовище історії прискорився
Фінансовий колапс у РФ: бюджет летить у прірву війни
Фінансовий колапс у РФ: бюджет летить у прірву війни
Чи треба Путіну рідкісноземельні метали в Україні?
Чи треба Путіну рідкісноземельні метали в Україні?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
293K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 вересня: ситуація на фронті
117K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 вересня 2025
5252
У магазинах Києва з'явився слабоалкогольний напій, згенерований штучним інтелектом (фото)
4854
Тренд на неповну зайнятість став проблемою для Німеччини
2806
Про «Томагавки» для України. Але вже без іронії
1789
Втрати ворога станом на 30 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
Сьогодні, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59
В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
25 вересня, 06:01

Прес-релізи

Воїни-музиканти влаштують концерт у Національній філармонії
Воїни-музиканти влаштують концерт у Національній філармонії
29 вересня, 17:00
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua