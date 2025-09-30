Путін виставив рахунок за війну кожному росіянину

Тепер кожний росіянин заплатить за війну в Україні зі свого гаманця

Маніакальна одержимість Путіна війною в Україні пробудила в ньому фіскального маніяка. До таких висновків можна прийти після ознайомлення з податковими бажаннями російського уряду.

• 1 •

Центром збільшення податкового навантаження у РФ є бажання уряду збільшити ПДВ з 20% до 22%. Сотні коментаторів накинулись, що це призведе до інфляції. Втім, саме підвищення ПДВ є короткостроковим чинником для зростання цін, яке населення РФ легко проковтне, як і заморозку валютних вкладів в банках, і підвищення тарифів на ЖКГ. А от що дійсно може призвести до невдоволення – так це фактична ліквідація спрощенців. Мало хто помітив, але уряд РФ пропонує знизити поріг для спрощенців з 60 млн рублів до 10 млн. Це вбиває оптимізацію через дроблення бізнесів і сірий трафік від безготівкового рубля до готівки. На практиці це гарантовано призведе до сильного зростання цін у сфері послуг, але навряд чи вб’є конвертаційні центри. Як показує російська практика: просто зростуть тарифи.

• 2 •

Мінфін РФ не планує обмежитись ПДВ-катуванням малого бізнесу, а йде далі – скасовує пільги для МСП по страховим внескам у торгівлі, будівництві та видобутку. Тобто фактично буде не тільки ліквідована спрощенка, але й підприємців змусять сплачувати підвищений рівень соцвнесків.

• 3 •

Також проєкт бюджету 2026 несе у собі цілий ряд спеціальних сюрпризів для «обраних»: підвищення акцизів, зростання утилізаційного збору, переведення грального бізнесу на податок з обороту і т.д.

На фоні зростання фіскального тиску заворушились монополії. РЖД так кортіло підняти тарифи, що вони запланували це зробити вже на початку грудня поточного року. Комуналка в окремих регіонах у 2025 році вже збільшилась на 80% (при анонсованих 10%), а от зростання цін на електроенергію у 2026 році запланували вже на жовтень наступного року.

Тож залишається констатувати лише діагноз: у російської економіки з 2026 року сильно зросте фіскальний тиск, який призведе до продовження періоду гострої монетарної недостатності. Або кажучи простіше: збільшення податків та тарифів монополій призводить до інфляції, а зростання інфляції штовхає ЦБР підтримувати високий рівень ставок, який змушує скавучати гвардію Чємізова («Ростех») та вже нервує таких слабких державних банкірів як Костін (ВТБ) чи Фрадков (ПСБ).

Ринок РФ встиг відреагувати на майбутній фіскальний тиск зростанням середньої ставки по депозитах у топ-10 банків РФ до 15%. Якщо фіскальні плани російського Мінфіну приймуть у тому вигляді, в якому їх затвердив федеральний уряд (у тому, що монополії піднімуть тарифи, я не сумніваюсь), то простір для подальшого зниження ставки ЦБР звузиться до мінімуму. А це відкриває шлях для прискорення стагнації економіки РФ.

Втім, центральним моментом всієї цієї історії є той факт, що тепер кожний росіянин заплатить за війну в Україні зі свого гаманця.