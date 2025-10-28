Головна Країна Події в Україні
Покровськ та Добропілля. Зеленський пояснив план Путіна

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Покровськ та Добропілля. Зеленський пояснив план Путіна
Путін планував захопити Покровськ ще рік тому, але його наміри не справдилися
фото: press-centr.com

Президент: Покровськ, за усміма їхніми планами, наказами, «рускі» готувались окупувати щонайменше рік тому

Росія планувала захопити Покровськ ще рік тому, але їхні плани провалилися. Про це президент Володимир Зеленський розповів на закритій зустрічі, де був присутній «Главком». 

За словами Зеленського, «Покровськ по всіх їхніх планах, наказах, тощо – «рускі» готувались окупувати щонайменше рік тому. Тому сказати, що все зараз неправильно робиться, – мені здається, не дуже об'єктивно з точки зору того, де ми зараз з Покровськом. Вони на Покровськ віддали такі сили, що Україна не може на один напрямок віддати один до восьми людей. Ви уявіть собі, скільки там у «рускіх» сил. Але при цьому запланованого результату у них немає».

Зеленський додав, що росіяни намагаються «продати» американцям інформацію про нібито повний контроль над східною Україною, але це неправда.

«На мій погляд, такого результату, який вони можуть «продати» американцям, у них немає. Вони ж їм показують карти уже з захопленим Покровськом, розказують, як вони на Дніпровщині стоять, як вони захопили 90% сходу України. Це просто брехня. Ми розуміємо для чого їм Покровськ. Він їм потрібен тільки для того, щоб сказати – дивіться, все-таки ідея, що Україна виходить зі сходу та віддає все інше, що вони хочуть, – єдино можлива, інакше вони будуть начебто захоплювати ще. Тому те, що ми тримаємо Покровськ і вони постійно переносять плани своєї кампанії, – це доводить світові, що вони брешуть і що треба і варто продовжувати допомагати Україні», – наголосив президент.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський повідомив, що основний удар російських військ наразі спрямований на Покровськ, але українські сили успішно стримують ворога. «Біля Покровська нарощуємо угруповання для захисту. Близько 200 «рускіх» там є в різних місцях – ми бачимо це дронами. Як тільки вони вилізають, як тільки є вогневе застосування «рускімі» з тієї чи іншої точки – їх знаходять і знищують», – зазначив він.

Також Зеленський додав, що спроби ворога змістити головну вісь наступу до Куп’янська не увінчалися успіхом, а на Новопавлівському напрямку бої залишаються контрольованими.

Теги: Покровськ росіяни президент Україна Володимир Зеленський путін війна

