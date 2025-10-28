Головна Країна Події в Україні
Підсумки Ставки. Зеленський описав ситуацію у Покровську та інших напрямках

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Україна посилює оборону Покровська
фото з відкритих джерел

Президент: «Покровськ на сьогодні – головна ціль росіян»

Президент Володимир Зеленський розповів про ситуацію на фронті. За його словами, головним напрямком ударів російських військ нині є Покровськ, однак українські сили успішно стримують ворога. Про це президент України повідомив на закритій зустрічі для журналістів, на якій був присутній «Главком».

«Біля Покровська нарощуємо угруповання для захисту. Близько 200 «рускіх» там є в різних місцях – ми бачимо це дронами. Як тільки вони вилізають, як тільки є вогневе застосування «рускімі» з тієї чи іншої точки – їх знаходять і знищують», – сказав Зеленський.

Президент додав, що ворог намагався змістити головну вісь наступу до Куп’янська, але зараз не має там достатніх можливостей. За словами Зеленського, на Новопавлівському напрямку бої тривають у шести населених пунктах, але ситуація залишається контрольованою.

«Було 8, потім 4, зараз 6. Тобто ситуація вже певний час у таких межах, і вдається не допускати розширення проблем на цьому напрямку», – уточнив президент.

На інших ділянках фронту суттєвих змін немає. На Сумському напрямку українські сили просунулися вперед на 700 метрів. У районі Лиману противник повністю втратив наступальну ініціативу, а під Часовим Яром та Костянтинівкою росіяни не досягли жодних успіхів.

«Ворог використовував свої ССО, і був знищений», – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, що російські війська зосередили основні сили на Донеччині, зокрема у Покровську, намагаючись прорвати оборону України. За словами президента Зеленського, бої там тривають, і українські військові активно відбивають атаки противника.

Теги: Володимир Зеленський президент ворог росіяни Часів Яр Покровськ

