Угруповання військ «Схід»: Окупанти прорвалися на околиці Мирнограда

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Основний удар російських сил наразі спрямований на Покровськ
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

За словами речника угрупування, ситуація на околицях міста є досить важкою

Російські загарбники зайшли на околиці Мирнограду Покровського району Донецької області. Наразі там тривають вуличні бої. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника управління комунікацій угруповання військ «Схід» Григорія Шаповала в ефірі телемарафону.

«Наразі, на жаль, ворог зайшов на околиці Мирнограду, і використовує не тільки артилерійські та безпілотні системи, а також піхотні та технічні засоби», – каже він.

Військовий зазначив, що Сили оборони намагаються втримати позиції, зокрема роблять фортифікаційні споруди. «Ситуація досить важка і ведуться тяжкі вуличні бої», – пояснив Шаповал.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповів на закритій зустрічі, де був присутній «Главком», що Росія планувала захопити Покровськ ще рік тому, але їхні плани провалилися. Зеленський додав, що росіяни намагаються «продати» американцям інформацію про нібито повний контроль над сходом України, але це неправда.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що основний удар російських військ наразі спрямований на Покровськ, але українські сили успішно стримують ворога. «Біля Покровська нарощуємо угруповання для захисту. Близько 200 «рускіх» там є в різних місцях – ми бачимо це дронами. Як тільки вони вилізають, як тільки є вогневе застосування «рускімі» з тієї чи іншої точки – їх знаходять і знищують», – зазначив він.

Також Зеленський додав, що спроби ворога змістити головну вісь наступу до Куп’янська не увінчалися успіхом, а на Новопавлівському напрямку бої залишаються контрольованими.

