ISW: Кремль погрозами щодо Tomahawk намагається приховати слабкість армії Росії

В ISW зазначають, що РФ продовжуватиме ескалувати війну, незалежно від того, чи отримає Україна військову допомогу від Заходу

Погрози Кремля військовою відповіддю на можливе надання Україні ракет Tomahawk зі США є продовженням його давньої риторики, спрямованої на переконання Заходу в нібито неминучій перемозі Росії через її військову «перевагу». Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), передає «Главком».

Аналітики ISW зазначають, що Москва постійно намагається подати війну як виграшну для себе, ігноруючи реальність – російські війська досягають лише незначного виснажливого просування ціною великих втрат. На думку експертів, Росія навряд чи зможе досягти своїх стратегічних цілей в Україні як у короткостроковій, так і в середньостроковій перспективі.

Крім того, Кремль часто вдається до погроз, зокрема до ядерного шантажу, щоб приховати власні військові слабкості та створити враження, нібито саме Захід і Україна ескалують війну. Насправді ці заяви використовуються для виправдання подальших агресивних дій з боку самої Росії.

За спостереженнями аналітиків, РФ посилює бойові дії щоразу, коли розробляє нові системи озброєння чи тактику, які, на її думку, можуть поліпшити становище на фронті.

«Росія продовжуватиме ескалувати війну в будь-який момент на власний розсуд, незалежно від того, чи отримає Україна військову допомогу від Заходу. Кремль не дав жодних гарантій, що утримається від подальшої ескалації навіть у разі, якщо США не передадуть Україні ракети Tomahawk», – прогнозують в ISW.

Як відомо, російський диктатор Володимир Путін назвав «спробою ескалації» розмови про можливість поставок ракет Tomahawk Україні.

Путін додав, що «відповідь у разі нанесення ударів Tomahawk по території Росії буде серйозною, якщо не сказати приголомшливою».

До слова, генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що «кожен союзник сам вирішує, який тип зброї він хоче поставити Україні». За його словами, Україна має право завдавати ударів по території Росії з метою самооборони.

Рютте зазначив, що Дональд Трамп «вирішив відкрити шлюзи» для постачання оборонної зброї Україні, включаючи обладнання, про яке може вирішувати тільки США. Він додає, що питання про постачання ракет «Томагавк» «залишається на розгляді» американського лідера.