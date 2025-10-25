Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ISW: Кремль погрозами щодо Tomahawk намагається приховати слабкість армії Росії

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
ISW: Кремль погрозами щодо Tomahawk намагається приховати слабкість армії Росії
Ракета Tomahawk
фото з відкритих джерел

В ISW зазначають, що РФ продовжуватиме ескалувати війну, незалежно від того, чи отримає Україна військову допомогу від Заходу

Погрози Кремля військовою відповіддю на можливе надання Україні ракет Tomahawk зі США є продовженням його давньої риторики, спрямованої на переконання Заходу в нібито неминучій перемозі Росії через її військову «перевагу». Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), передає «Главком».

Аналітики ISW зазначають, що Москва постійно намагається подати війну як виграшну для себе, ігноруючи реальність – російські війська досягають лише незначного виснажливого просування ціною великих втрат. На думку експертів, Росія навряд чи зможе досягти своїх стратегічних цілей в Україні як у короткостроковій, так і в середньостроковій перспективі.

Крім того, Кремль часто вдається до погроз, зокрема до ядерного шантажу, щоб приховати власні військові слабкості та створити враження, нібито саме Захід і Україна ескалують війну. Насправді ці заяви використовуються для виправдання подальших агресивних дій з боку самої Росії.

За спостереженнями аналітиків, РФ посилює бойові дії щоразу, коли розробляє нові системи озброєння чи тактику, які, на її думку, можуть поліпшити становище на фронті.

«Росія продовжуватиме ескалувати війну в будь-який момент на власний розсуд, незалежно від того, чи отримає Україна військову допомогу від Заходу. Кремль не дав жодних гарантій, що утримається від подальшої ескалації навіть у разі, якщо США не передадуть Україні ракети Tomahawk», – прогнозують в ISW.

Як відомо, російський диктатор Володимир Путін назвав «спробою ескалації» розмови про можливість поставок ракет Tomahawk Україні. 

Путін додав, що «відповідь у разі нанесення ударів Tomahawk по території Росії буде серйозною, якщо не сказати приголомшливою».

До слова, генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що «кожен союзник сам вирішує, який тип зброї він хоче поставити Україні». За його словами, Україна має право завдавати ударів по території Росії з метою самооборони.

Рютте зазначив, що Дональд Трамп «вирішив відкрити шлюзи» для постачання оборонної зброї Україні, включаючи обладнання, про яке може вирішувати тільки США. Він додає, що питання про постачання ракет «Томагавк» «залишається на розгляді» американського лідера.

Читайте також:

Теги: війна ISW Tomahawk росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Торік банк закрив останнє відділення для роздрібних клієнтів у Москві
Американський Citibank остаточно згортає бізнес у Росії
3 жовтня, 17:32
Фрідріхсон прямо протиставила біографії генерала Шаманова та Кадирова
У Росії почалась травля Кадирова після конфлікту з впливовим силовиком
13 жовтня, 14:14
Сергій Полунін: геній балету та скандальний прихильник Путіна
Називав Путіна ангелом. Що відомо про артиста балету Полуніна, якого покарав Зеленський
14 жовтня, 18:04
Генсек НАТО висловив думку, що, попри прагнення Путіна захопити всю Україну, він усвідомлює неможливість досягнення цієї мети
Генсек НАТО пояснив, чим закінчиться війна в Україні
28 вересня, 18:52
На місці події працювали група реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група та вибухотехніки поліції Київщини
Через нічну атаку дронів у Броварському районі пошкоджено будинок, постраждала жінка (фото)
30 вересня, 09:22
Утримання Путіна стане дорожчим майже на 2 млрд рублів
Витрати російського бюджету на утримання Путіна збільшаться до нового рекорду
7 жовтня, 20:19
Кагерманов: Взагалі не міг уявити, що зіткнуся з русофобією саме в Дубаї
Футболіст з РФ заявив, що зіткнуся з русофобією в Дубаї
9 жовтня, 13:13
Кожні день-два є ураження російської нафтопереробки. І це повертає Росію до реальності, пояснив президент
Готуємо нові кроки на фронті, – Зеленський розповів про удари по Росії
19 жовтня, 15:32
На місці події рятувальники провели аварійно-рятувальні роботи та обстежили територію
Удар по Сумах: кількість постраждалих зросла (фото)
21 жовтня, 19:23

Події в Україні

ISW: Кремль погрозами щодо Tomahawk намагається приховати слабкість армії Росії
ISW: Кремль погрозами щодо Tomahawk намагається приховати слабкість армії Росії
Втрати ворога станом на 25 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 25 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 жовтня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 жовтня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 25 жовтня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 25 жовтня 2025
Росія атакувала Київ балістикою, виникли пожежі, є постраждалі (оновлено)
Росія атакувала Київ балістикою, виникли пожежі, є постраждалі (оновлено)
НАТО та Україна випробували систему протидії КАБам
НАТО та Україна випробували систему протидії КАБам

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
Вчора, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua