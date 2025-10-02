Потрапив під авіаобстріл прикордоння на Харківщині. Згадаймо Андрія Вінокурова

Андрій Вінокуров мав звання старшого лейтенанта

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Андрія Вінокурова.

Заступник начальника штабу Андрій Вінокуров на псевдо Березень поліг 23 січня 2024 року внаслідок ворожого авіаобстрілу прикордоння поблизу селища Козача Лопань на Харківщині. Захиснику було 40 років. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Меморіал героїв.

Андрій народився 16 березня 1983 року у Харкові. Закінчив Харківський політехнічний інститут за спеціальністю «Технологія виробництва скла та емалей». Був підприємцем і прагнув побудувати власний будинок.

«Андрій був зразковим сім’янином, дуже люблячим, турботливим батьком і сином. Справжнім чоловіком з неймовірною силою духу та характеру. Що б не сталося, він завжди усміхався. На все мав свій погляд і думку, ніколи не зраджував своїм принципам. Будь-якої миті був готовий прийти на допомогу. Він був людиною, яка завжди надихала та спонукала вірити у краще», – сказала дружина Ірина.

Андрій мріяв про світле майбутнє України та намагався робити все, що від нього залежало. У березні 2022 року пішов на фронт добровольцем. Служив у 125-му Чугуївському окремому батальйоні 113-ї окремої бригади територіальної оборони, мав звання старшого лейтенанта.

«Він жартував у 2022 році, що діти вже навчилися їсти ложкою, тож він піде служити. Він прагнув обороняти Україну. Це була дуже принципова людина. У 2014 році він перейшов на українську мову і всіх вчив української. Він був найкращим жартівником, не боявся нічого», – поділився кум Андрія.

Враховуючи, що Андрій народився у березні й до лав Збройних сил України також прийшов у березні, ідея позивного спала на думку одразу. Побратими дали чоловікові псевдо Березень.

«Андрій був справжнім офіцером, товаришем і другом. Ми спочатку боронили Харків, потім Чугуїв, а під час контрнаступу наш батальйон вийшов на кордон. Поблизу Кремінної були важкі бої. А після ми повернулися на Харківщину, тримаємо фронт. Ми втратили одного з найкращих», – сказав побратим.

Старшого лейтенанта Андрія Вінокурова нагородили почесним нагрудним знаком «Хрест «Військова честь», а вже посмертно – орденом Богдана Хмельницького III ступеня.

Заступник начальника штабу Андрій Вінокуров на псевдо Березень поліг 23 січня 2024 року внаслідок ворожого авіаобстрілу прикордоння фото: Меморіал героїв

Поховали захисника на Алеї Слави Харківського міського кладовища №18 (18 квартал 16 ряд 10 місце).

У нього залишилися мати, дружина, донька та син.

Вдова Андрія Вінокурова на могилі чоловіка фото: Олександра Новосел/Суспільне Харків

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.