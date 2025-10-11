Україна готова до перемир'я з РФ на час Олімпіади-2026? Заява МЗС

Речник МЗС Георгій Тихий сказав, що Україна готова до перемир'я з Росією вже зараз

Як зазначив речник МЗС, дії Росії не є випадковими, адже під час Олімпіади увага світових медіа зосереджена переважно на спортивних подіях

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий заявив, що Україна підтримує ініціативу Італії щодо оголошення всесвітнього перемир’я на період зимових Олімпійських ігор, які проходитимуть з 6 по 22 лютого 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «РБК-Україна».

«Ми підтримуємо такий заклик. Але слід нагадати, що Росія розпочинала низку воєн під час Олімпійського перемир'я. Росія почала вторгнення в Грузію під час Олімпійського перемир'я. Росія починала вторгнення в Україну під час Олімпійського перемир'я», – сказав Тихий.

Як зазначив речник МЗС, дії Росії не є випадковими, адже під час Олімпіади увага світових медіа зосереджена переважно на спортивних подіях. За його словами, Росія вже неодноразово вчиняла свої злочини у тіні великих міжнародних заходів.

Тихий також наголосив, що Україна готова до перемир’я з Росією не лише під час Олімпіади, а й уже зараз. Адже українська сторона ще раніше погодилася на пропозицію США щодо припинення вогню, яку Росія проігнорувала.

«Якщо Росії для цього потрібно «олімпійське перемир'я», то нехай буде олімпійське. Але ми, в принципі, наполягаємо на тому, щоб це сталося раніше Олімпіади. Я думаю, що заява італійського міністра, вона спрямована на те, щоб теж стимулювати Росію до мирного процесу, до якоїсь значущої дипломатії, до реальних кроків до миру», – підкреслив речник МЗС.

Нагадаємо, Італія має намір звернутися до Організації Об'єднаних Націй із пропозицією про запровадження «олімпійського перемир'я» на час проведення Зимових Олімпійських ігор 2026 року в Мілані-Кортіні. Ця ініціатива спрямована на досягнення «глобального перемир'я» у всіх війнах, включно з конфліктами в Україні та на Близькому Сході. Таку заяву зробив віцепрем'єр-міністр і міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні в кулуарах 12-ї конференції Італія – Латинська Америка та Карибський басейн у Римі.