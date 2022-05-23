Окупанти ракетами обстріляли Дніпропетровщину: у яких містах «прильоти»

Ворог бив по Павлограду і Синельниківському районі

У понеділок, 23 травня, росіяни кілька разів обстріляли Дніпропетровщину. Ворог атакував Павлоград і Синельниківський район. Дані щодо постраждалих наразі уточнюють. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Микола Лукашук.

Також він наголосив, що сьогодні сьогодні сигнал про повітряну тривогу в області лунав рекордну кількість разів.

«Напевно, сьогодні Дніпропетровщина пережила найбільше повітряних тривог протягом одного дня за останні три місяці. Сьогодні маємо одразу декілька «прильотів», – зазначив Микола Лукашук.

Перша ракета завдала удару по Павлограду. Ще три атаки були у Синельниківському районі. Дані щодо постраждалих і масштаби руйнувань наразі з'ясовують.

Також вдень під ворожі обстріли потрапив Криворізький район, села Ганнівка та Мала Костромка. У цих районах уже відомо, що обійшлось без постраждалих.

Як відомо, минулої ночі Росія обстріляла Дніпропетровщину з «Ураганів».

Напередодні РФ накрила «Градами» три населених пункти Дніпропетровщини.

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