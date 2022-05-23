Окупанти ракетами обстріляли Дніпропетровщину: у яких містах «прильоти»
Ворог бив по Павлограду і Синельниківському районі
У понеділок, 23 травня, росіяни кілька разів обстріляли Дніпропетровщину. Ворог атакував Павлоград і Синельниківський район. Дані щодо постраждалих наразі уточнюють. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Микола Лукашук.
Також він наголосив, що сьогодні сьогодні сигнал про повітряну тривогу в області лунав рекордну кількість разів.
«Напевно, сьогодні Дніпропетровщина пережила найбільше повітряних тривог протягом одного дня за останні три місяці. Сьогодні маємо одразу декілька «прильотів», – зазначив Микола Лукашук.
Перша ракета завдала удару по Павлограду. Ще три атаки були у Синельниківському районі. Дані щодо постраждалих і масштаби руйнувань наразі з'ясовують.
Також вдень під ворожі обстріли потрапив Криворізький район, села Ганнівка та Мала Костромка. У цих районах уже відомо, що обійшлось без постраждалих.
Як відомо, минулої ночі Росія обстріляла Дніпропетровщину з «Ураганів».
Напередодні РФ накрила «Градами» три населених пункти Дніпропетровщини.