Львівські десантники знищили підрозділ рашистів із бронетехнікою
Українські військові ліквідували ворога в одному з районів ведення бойових дій
Львівські десантники продовжують знищувати російських окупантів та їх бронетехніку. Про це повідомляє Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.
«Воїни 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України знищили підрозділ російських окупантів в одному з районів ведення бойових дій. Продовжуємо успішно виконувати бойові завдання та знищувати ворогів України», – зазначається у повідомленні.
Нагадаємо, українські військові поширили відео своєї роботи. Повітряні сили показали, як знищили ворожий винищувач Су-34. До слова, за добу 25 квітня силами українських протиповітряної оборони уражено 10 повітряних цілей.
Також 25 квітня на Донбасі збито два літаки та три безпілотники. Як відомо, Повітряні сили збили російський бомбардувальник на Харківщині. Літак збили біля Балаклії.