Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Сили ППО знищили ракету на Південному напрямку

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Сили ППО знищили ракету на Південному напрямку
фото ілюстративне

Ворожу ракету ЗСУ знищили близько 16:00

Українські захисники одного з розрахунків переносного зенітно-ракетного комплексу сьогодні, 4 листопада, знищили ворожу ракету на Південному напрямку. Про це повідомило Повітряне командування «Центр».

«Одна збита ворожа ракета. Сьогодні працювали наші «Труби». Успішний залп – це врятований інфраструктурний об’єкт та сотні мирних життів», – йдеться в повідомленні.

Ворожу ракету знищили близько 16:00 військовослужбовці одного із розрахунків ПЗРК окремого зенітного ракетного дивізіону Повітряного командування «Центр».

Нагадаємо, триває 254-та доба, як українська нація протистоїть російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Водночас, веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Ворог проводить обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку.

 

Теги: ракета війна росія окупанти Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЗСУ розповіли про ситуація на Бахмутському напрямку
ЗСУ назвали найскладнішу ділянку фронту на Бахмутському напрямку
Сьогодні, 12:12
У Голій Пристані внаслідок атаки ЗСУ загинули 18 рашистів
Удари по окупантах у Голій Пристані та Мелітополі: Генштаб уточнив втрати
Сьогодні, 18:57
Протягом доби російські окупанти завдали три ракетних та п'ять авіаційних ударів по Україні
У Кам’янці рашисти згорнули блокпости та комендатуру – Генштаб
Сьогодні, 18:21

Події в Україні

Танки і не тільки: Нідерланди оголосили про надання військової допомоги Україні
Танки і не тільки: Нідерланди оголосили про надання військової допомоги Україні
Кулеба повідомив, коли Україна отримає танки Т-72
Кулеба повідомив, коли Україна отримає танки Т-72
Сили ППО знищили ракету на Південному напрямку
Сили ППО знищили ракету на Південному напрямку
Удари по окупантах у Голій Пристані та Мелітополі: Генштаб уточнив втрати
Удари по окупантах у Голій Пристані та Мелітополі: Генштаб уточнив втрати
Рашисти створили екологічну загрозу на Херсонщині – «Південь»
Рашисти створили екологічну загрозу на Херсонщині – «Південь»
У Кам’янці рашисти згорнули блокпости та комендатуру – Генштаб
У Кам’янці рашисти згорнули блокпости та комендатуру – Генштаб

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
321K
Головне за ніч: тривожна заява Залужного та відповідь України на білоруську агресію
185K
«Мопеди» полетіли на захід України – актуальна карта повітряних тривог
69K
Байден здивував заявою про «швидке звільнення» Ірану
67K
Рашисти зіткнулися з новою проблемою під час війни в Україні – ISW
55K
4 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
42K
Путін посміявся над українськими біженцями в Європі

Новини

Проти армії та за Путіна – ЗМІ розкрили, яка насправді ціна критики воєнкорів окупантів
Сьогодні, 08:40
Засоби ППО, станція розвідки окупантів: ЗСУ завдали потужних ударів по ворогу
Сьогодні, 07:18
Ворог наступає на трьох напрямках, ЗСУ відбили 12 атак – Генштаб
Вчора, 07:12
На Херсонщині окупанти виганяють людей з осель і мінують територію
1 листопада, 07:35
ЗСУ відбили 11 ворожих атак у трьох областях – Генштаб
31 жовтня, 07:30
Росія перекинула до Білорусі ще один ешелон техніки і «кадировців»
30 жовтня, 07:06

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту