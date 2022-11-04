Сили ППО знищили ракету на Південному напрямку

Ворожу ракету ЗСУ знищили близько 16:00

Українські захисники одного з розрахунків переносного зенітно-ракетного комплексу сьогодні, 4 листопада, знищили ворожу ракету на Південному напрямку. Про це повідомило Повітряне командування «Центр».

«Одна збита ворожа ракета. Сьогодні працювали наші «Труби». Успішний залп – це врятований інфраструктурний об’єкт та сотні мирних життів», – йдеться в повідомленні.

Ворожу ракету знищили близько 16:00 військовослужбовці одного із розрахунків ПЗРК окремого зенітного ракетного дивізіону Повітряного командування «Центр».

Нагадаємо, триває 254-та доба, як українська нація протистоїть російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Водночас, веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Ворог проводить обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку.