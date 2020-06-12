На Київщині двоє дітей випали з вікон багатоповерхівок



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У поліції нагадують, що сітки на вікнах не здатні витримати вагу дитини

Одна дитина померла, інша – у реанімації

У Київській області протягом доби у містах Вишневе і Фастів двоє дворічних дітей випали з вікон багатоповерхівок.

Про це повідомили в департаменті комунікації Національної поліції.

Дитина з Фастова від отриманих травм померла в лікарні. Інший малюк, який впав з п’ятого поверху, зараз перебуває в реанімації.

У поліції нагадують, що сітки на вікнах не здатні витримати вагу дитини, тому варто облаштувати вікна заходами безпеки, для того, щоб дитина самостійно не могла їх відкрити.

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