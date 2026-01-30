Головна Країна Події в Україні
Сирський повідомив про активізацію наступальних дій РФ на фронті

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Сирський повідомив про активізацію наступальних дій РФ на фронті
Головком ЗСУ повідомив про ситуацію на фронті
фото: Генштаб ЗСУ

Сирський: Визначили першочергові кроки для посилення стійкості оборони та максимального збереження життя особового складу

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський провів робочу зустріч із командирами військових частин, які безпосередньо виконують бойові завдання на фронті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

«Детально розглянули оперативну обстановку та узагальнили практичний досвід дій у складних і динамічних умовах сучасного бою. Окрему увагу зосередили на ролі командира у збереженні керованості та стійкості підрозділів, ефективній взаємодії, логістичному забезпеченні й організації медичної евакуації, а також на вирішенні проблемних питань на місцях», – наголосив Сирський.

Головнокомандувач додав: «З урахуванням нарощування противником резервів і активізації наступальних дій, оцінили зміни в його тактиці та можливі сценарії розвитку ситуації. Визначили першочергові кроки для посилення стійкості оборони та максимального збереження життя особового складу».

Також Сирський відзначив військовослужбовців, які проявили мужність, витримку й високий професіоналізм у боях. Вручив почесні нагрудні знаки «Сталевий хрест», «Срібний хрест» та «Хрест «Військова честь» – як знак вдячності за хоробрість, майстерність і відданість службі Україні.

Нагадаємо, учора загарбники завдали по території України 41 авіаційного удару, скинувши 123 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили для ураження 5583 дрони-камікадзе та здійснили 3802 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 144 – з реактивних систем залпового вогню.

