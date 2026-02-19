Нова допомога Україні, засідання Ради миру, Трамп продовжив санкції проти РФ. Головне за 19 лютого 2026

Дайджест новин 19 лютого 2026 року

Уряд Швеції схвалив виділення 21-го пакета військової допомоги Україні. У Вашингтоні відбулося перше засідання Ради миру. Крім того, НАБУ оприлюднило нові плівки у справі «Мідас».

«Главком» склав добірку головних подій 19 лютого:

Швеція виділяє 1,2 млрд євро на зброю Україні

фото: TT

Уряд Швеції схвалив виділення 21-го пакета військової допомоги Україні. Його вартість складе 12,9 млрд крон (1,2 млрд євро). За словами міністра оборони Швеції Пола Йонсона, нова допомога має посилити протиповітряну оборону України.

Близько 400 млн євро країна виділить на закупівлю та передачу системи Tridon Mk2. Зенітно-ракетні комплекси шведського виробництва є особливо ефективними у збитті дронів. Також буде передано сенсори, роботи та зенітні гармати.

Ще 524 млн євро підуть на українське виробництво далекобійних ракет і безпілотників. Понад 280 млн євро будуть використані на гранатомети із запасів шведської армії, а також підуть на закупівлю артилерійських снарядів, запасних деталей та на навчання українського особового складу.

Засідання Ради миру

фото: Reuters

У Вашингтоні відбулося перше засідання Ради миру. Очільник Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив, що США виділять $10 млрд на діяльність Ради миру, яка має на меті вирішення міжнародних конфліктів. «Хочу повідомити вам, що Сполучені Штати виділять $10 млрд на діяльність Ради миру», – сказав Трамп, додавши, що ця сума «є дуже невеликою, якщо порівняти її з витратами на війну».

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп заявив, що Рада миру планує «дуже тісно» співпрацювати з Організацією Об'єднаних Націй у майбутньому. Глава Білого дому під час засідання Ради миру заявив, що ООН мала б бути більш залученою до вирішення конфліктів, ніж це є зараз.

НАБУ оприлюднило плівки у справі Галущенка

Національне антикорупційне бюро України оприлюднило нові плівки у справі «Мідас», у яких фігурує колишній міністр енергетики Герман Галущенко, підозрюваний в участі у злочинній організації та відмиванні коштів. Самого Галущенка на записах немає, але він згадується у розмовах фігурантів справи під конспіративним псевдонімом Сигізмунд.

За даними НАБУ, з 2021 по 2025 рік злочинна організація «відмила» на користь Галущенка $12,9 млн. Гроші здебільшого накопичувалися на рахунках спеціально створеного фонду в банках Швейцарії, після чого розміщувалися на депозитах, з яких родина Галущенка отримувала додатковий дохід.

Докази, зібрані детективами бюро, свідчать, що за час перебування на посаді міністра енергетики Галущенко отримав на рахунки двох компаній, зареєстрованих на Маршаллових островах, понад $7,4 млн. Ще майже чотири мільйони доларів були видані у Швейцарії готівкою, повідомили в НАБУ.

Заарештовано брата короля Чарльза

фото: Reuters

Поліція заарештувала молодшого брата короля Чарльза Ендрю Маунтбеттен-Віндзора за підозрою в зловживанні службовим становищем у зв'язку з його зв'язками з сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном. Офіцери розглядають звинувачення про те, що Маунтбеттен-Віндзор передавав конфіденційні урядові документи покійному сексуальному злочинцю.

Маунтбеттен-Віндзор, другий син покійної королеви Єлизавети, завжди заперечував будь-які правопорушення у зв'язку з Епштейном і заявив, що шкодує про їхню дружбу, але не відповів на прохання про коментар після останнього оприлюднення документів.

Кабмін призначив нову заступницю міністра освіти

скриншот з відео Асоціації міст

Уряд призначив Анастасію Софієнко заступницею міністра освіти і науки. З відкритих джерел відомо, що Анастасія Софієнко здобула ступінь кандидата економічних наук у 2020 році, захистивши дисертацію в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Раніше фахівчиня працювала на різних посадах у Міністерстві освіти і науки, зокрема була керівницею експертної групи з питань бюджетування директорату євроінтеграції, бюджетування та узгодження політик, а також очолювала директорат стратегічного планування та відновлення відомства.

