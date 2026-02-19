Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Нова допомога Україні, засідання Ради миру, Трамп продовжив санкції проти РФ. Головне за 19 лютого 2026

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Нова допомога Україні, засідання Ради миру, Трамп продовжив санкції проти РФ. Головне за 19 лютого 2026
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин 19 лютого 2026 року

Уряд Швеції схвалив виділення 21-го пакета військової допомоги Україні. У Вашингтоні відбулося перше засідання Ради миру. Крім того, НАБУ оприлюднило нові плівки у справі «Мідас».

«Главком» склав добірку головних подій 19 лютого:

Швеція виділяє 1,2 млрд євро на зброю Україні

Нова допомога Україні, засідання Ради миру, Трамп продовжив санкції проти РФ. Головне за 19 лютого 2026 фото 1
фото: TT

Уряд Швеції схвалив виділення 21-го пакета військової допомоги Україні. Його вартість складе 12,9 млрд крон (1,2 млрд євро). За словами міністра оборони Швеції Пола Йонсона, нова допомога має посилити протиповітряну оборону України.

Близько 400 млн євро країна виділить на закупівлю та передачу системи Tridon Mk2. Зенітно-ракетні комплекси шведського виробництва є особливо ефективними у збитті дронів. Також буде передано сенсори, роботи та зенітні гармати.

Ще 524 млн євро підуть на українське виробництво далекобійних ракет і безпілотників. Понад 280 млн євро будуть використані на гранатомети із запасів шведської армії, а також підуть на закупівлю артилерійських снарядів, запасних деталей та на навчання українського особового складу.

Засідання Ради миру

Нова допомога Україні, засідання Ради миру, Трамп продовжив санкції проти РФ. Головне за 19 лютого 2026 фото 2
фото: Reuters

У Вашингтоні відбулося перше засідання Ради миру. Очільник Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив, що США виділять $10 млрд на діяльність Ради миру, яка має на меті вирішення міжнародних конфліктів. «Хочу повідомити вам, що Сполучені Штати виділять $10 млрд на діяльність Ради миру», – сказав Трамп, додавши, що ця сума «є дуже невеликою, якщо порівняти її з витратами на війну».

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп заявив, що Рада миру планує «дуже тісно» співпрацювати з Організацією Об'єднаних Націй у майбутньому. Глава Білого дому під час засідання Ради миру заявив, що ООН мала б бути більш залученою до вирішення конфліктів, ніж це є зараз.

НАБУ оприлюднило плівки у справі Галущенка

Національне антикорупційне бюро України оприлюднило нові плівки у справі «Мідас», у яких фігурує колишній міністр енергетики Герман Галущенко, підозрюваний в участі у злочинній організації та відмиванні коштів. Самого Галущенка на записах немає, але він згадується у розмовах фігурантів справи під конспіративним псевдонімом Сигізмунд.

За даними НАБУ, з 2021 по 2025 рік злочинна організація «відмила» на користь Галущенка $12,9 млн. Гроші здебільшого накопичувалися на рахунках спеціально створеного фонду в банках Швейцарії, після чого розміщувалися на депозитах, з яких родина Галущенка отримувала додатковий дохід.

Докази, зібрані детективами бюро, свідчать, що за час перебування на посаді міністра енергетики Галущенко отримав на рахунки двох компаній, зареєстрованих на Маршаллових островах, понад $7,4 млн. Ще майже чотири мільйони доларів були видані у Швейцарії готівкою, повідомили в НАБУ.

Заарештовано брата короля Чарльза

Нова допомога Україні, засідання Ради миру, Трамп продовжив санкції проти РФ. Головне за 19 лютого 2026 фото 3
фото: Reuters

Поліція заарештувала молодшого брата короля Чарльза Ендрю Маунтбеттен-Віндзора за підозрою в зловживанні службовим становищем у зв'язку з його зв'язками з сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном. Офіцери розглядають звинувачення про те, що Маунтбеттен-Віндзор передавав конфіденційні урядові документи покійному сексуальному злочинцю.

Маунтбеттен-Віндзор, другий син покійної королеви Єлизавети, завжди заперечував будь-які правопорушення у зв'язку з Епштейном і заявив, що шкодує про їхню дружбу, але не відповів на прохання про коментар після останнього оприлюднення документів.

Кабмін призначив нову заступницю міністра освіти

Нова допомога Україні, засідання Ради миру, Трамп продовжив санкції проти РФ. Головне за 19 лютого 2026 фото 4
скриншот з відео Асоціації міст

Уряд призначив Анастасію Софієнко заступницею міністра освіти і науки. З відкритих джерел відомо, що Анастасія Софієнко здобула ступінь кандидата економічних наук у 2020 році, захистивши дисертацію в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Раніше фахівчиня працювала на різних посадах у Міністерстві освіти і науки, зокрема була керівницею експертної групи з питань бюджетування директорату євроінтеграції, бюджетування та узгодження політик, а також очолювала директорат стратегічного планування та відновлення відомства.

Інші важливі новини

  • Франція виділяє Україні десятки мільйонів євро на відновлення енергетики.
  • Bolt працюватиме цілодобово у 28 містах.
  • НАБУ оголосило нові підозри у справі злочинної організації у Фонді держмайна.

Читайте також:

Теги: військова допомога США Володимир Зеленський санкції Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент визнав, що зустріч в Абу-Дабі відрізнялася від попередніх
Зеленський запросив Путіна до Києва
30 сiчня, 11:44
За словами заступника Федорова, у 2026 році Україні потрібно для реалізації стратегії $120 млрд
Міноборони повідомило, скільки грошей потрібно на реалізацію воєнної стратегії
26 сiчня, 12:46
Еммануель Макрон пообіцяв, що тиск на Москву продовжуватиметься
Франція готує нові санкції проти Росії
29 сiчня, 08:11
Після придушення протестів верховний лідер Ірану намагається запобігти нападу США
Після придушення протестів верховний лідер Ірану намагається запобігти нападу США
6 лютого, 00:58
Пастка для Трампа: CNN пояснив, чому Іран став головним викликом для Білого дому
Пастка для Трампа: CNN пояснив, чому Іран став головним викликом для Білого дому
7 лютого, 03:45
Іран погрожує перекрити головну «нафтову артерію» планети
Тегеран заявив про готовність заблокувати світовий нафтотрафік
17 лютого, 16:05
Премʼєрка заслухала доповідь про стан продажу санкційних активів та виконання графіку їхньої реалізації
Продаж санкційних активів. Свириденко повідомила, які об’єкти першими підуть з молотка
17 лютого, 18:38
Вступ в ЄС у 2027 році? Президент пояснив, звідки взялася ця дата
Вступ в ЄС у 2027 році? Президент пояснив, звідки взялася ця дата
30 сiчня, 16:51
Спікер Державної думи Росії Володін звинуватив Зеленського у нібито небажанні виконувати домовленості Путіна та Трампа
РФ погрожує Україні «зброєю відплати»
31 сiчня, 19:59

Події в Україні

Лінія фронту станом на 19 лютого 2026. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 19 лютого 2026. Зведення Генштабу
Голова фінмоніторингу відвідав Францію, Танзанію і Мексику на тлі справи «Мідас»
Голова фінмоніторингу відвідав Францію, Танзанію і Мексику на тлі справи «Мідас»
Нова допомога Україні, засідання Ради миру, Трамп продовжив санкції проти РФ. Головне за 19 лютого 2026
Нова допомога Україні, засідання Ради миру, Трамп продовжив санкції проти РФ. Головне за 19 лютого 2026
На кордоні з Польщею митники вилучили мемуари Муссоліні та старовинні монети
На кордоні з Польщею митники вилучили мемуари Муссоліні та старовинні монети
Як будуть вимикати світло 20 лютого 2026 року? Дані «Укренерго»
Як будуть вимикати світло 20 лютого 2026 року? Дані «Укренерго»
НАБУ оголосило нові підозри у справі злочинної організації у Фонді держмайна
НАБУ оголосило нові підозри у справі злочинної організації у Фонді держмайна

Новини

День державного герба України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 07:45
Президент відповів, де пройдуть наступні переговори
Сьогодні, 03:53
Франція йде під воду: від підтоплень постраждали нові райони
Вчора, 16:31
Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
17 лютого, 18:44
Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
17 лютого, 05:55
Іран розпочав масштабні навчання в Ормузькій протоці
16 лютого, 22:11

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua