Карта бойових дій в Україні станом на 30 січня 2026 року

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Карта бойових дій в Україні станом на 30 січня 2026 року
Нині триває 1437-й день повномасштабної війни
На Покровському напрямку українські захисники відбили 87 штурмових атак ворога

За минулу добу відбулося 279 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Учора загарбники завдали по території України 41 авіаційного удару, скинувши 123 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили для ураження 5583 дрони-камікадзе та здійснили 3802 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 144 – з реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаційних ударів керованими бомбами по населених пунктах, зокрема Гаврилівка, Покровське Дніпропетровської області; Верхня Терса, Барвінівка, Воздвижівка, Кушугум, Малокатеринівка Запорізької області.

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один район зосередження особового складу, вісім наземних станцій управління БпЛА та сім пунктів управління противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби наші захисники відбили 11 атак, противник здійснив 75 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, п’ять з яких — із реактивних систем залпового вогню.

Карта бойових дій в Україні станом на 30 січня 2026 року фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник 17 разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ, Стариця, Тихе та у бік населених пунктів Фиголівка, Тернова, Графське, Вовчанські Хутори, Григорівка, Колодязне.

Карта бойових дій в Україні станом на 30 січня 2026 року фото 2

На Куп’янському напрямку

Учора відбулося 12 атак загарбників. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районі населеного пункту Борівська Андріївка та у бік Куп’янська, Петропавлівки, Піщаного, Новоосинового.

Карта бойових дій в Україні станом на 30 січня 2026 року фото 3

На Лиманському напрямку

Ворог атакував 13 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Дробишеве, Степи, Греківка, Зарічне та у бік Дружелюбівки, Ставків.

Карта бойових дій в Україні станом на 30 січня 2026 року фото 4

На Слов’янському напрямку

Наші оборонці відбили сім спроб окупантів просунутися вперед, у районі Ямполя та у бік Рай-Олександрівки, Закітного.

Карта бойових дій в Україні станом на 30 січня 2026 року фото 5

На Костянтинівському напрямку

Ворог здійснив 19 атак у районах населених пунктів Плещіївка, Щербинівка, Русин Яр та у бік Новопавлівки, Костянтинівки, Іллінівки, Берестка, Степанівки, Софіївки.

Карта бойових дій в Україні станом на 30 січня 2026 року фото 6

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 87 штурмових та наступальних дій агресора у районах населених пунктів Торецьке, Никанорівка, Родинське, Мирноград, Рівне, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка та у бік населених пунктів Червоний Лиман, Кучерів Яр, Вільне, Білицьке, Новий Донбас, Гришине, Новопідгородне, Муравка, Іванівка, Філія.

Карта бойових дій в Україні станом на 30 січня 2026 року фото 7

На Олександрівському напрямку

Ворог 23 рази атакував наші позиції, у районі Вербового та у бік Іванівки, Іскри, Олександрограда, Олексіївки, Данилівки, Нового Запоріжжя, Лісного.

Карта бойових дій в Україні станом на 30 січня 2026 року фото 8

На Гуляйпільському напрямку

Противник 42 рази намагався йти вперед на позиції наших оборонців, у районі Гуляйполя та у бік Добропілля, Радісного, Варварівки, Зеленого, Прилук, Залізничного, Оленокостянтинівки, Святопетрівки, Староукраїнки.

Карта бойових дій в Україні станом на 30 січня 2026 року фото 9

На Оріхівському напрямку

Наші захисники відбили дві атаки, у бік Лук’янівського та Павлівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 30 січня 2026 року фото 10

На Придніпровському напрямку

Минулої доби ворог здійснив одну невдалу спробу наступу.

Карта бойових дій в Україні станом на 30 січня 2026 року фото 11

  Нагадаємо, триває 1437-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: окупанти Генштаб

