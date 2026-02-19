Головна Країна Події в Україні
Голова фінмоніторингу відвідав Францію, Танзанію і Мексику на тлі справи «Мідас»

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Голова фінмоніторингу відвідав Францію, Танзанію і Мексику на тлі справи «Мідас»
Очільник Держфінмоніторингу більшість жовтня провів у відрядженнях
фото: fiu.gov.ua

Журналісти заявили, що закордонні поїздки Філіпа Проніна збігалися з парламентськими ТСК та корупційними розслідуваннями щодо його команди

Голова Державної служби фінансового моніторингу Філіп Пронін за рік перебування на посаді провів за кордоном понад 70 днів, причому частина відряджень припала на періоди гучних корупційних скандалів та парламентських засідань, на які його викликали народні депутати. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на матеріал Bihus.Info.

За даними журналістів, Проніна призначили очільником Держфінмоніторингу 31 грудня 2024 року, а вже початок його роботи супроводжувався політичним резонансом. Зокрема, служба збирала інформацію щодо бізнесу п’ятого президента України Петра Порошенка, що стало підставою для запровадження санкцій. На тлі цього скандалу посадовець вирушив у відрядження до Парижа.

У перші місяці роботи Пронін двічі відвідав Францію та побував у Люксембурзі. У цей період він пропустив кілька засідань Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, куди його запрошували депутати. Восени інтенсивність поїздок зросла. Саме у вересні народний депутат Ярослав Железняк заявив про можливі порушення під час будівництва фортифікацій, коли Пронін очолював Полтавську ОДА. За словами нардепа, зі 372 мільйонів гривень, виділених на оборонні лінії, щонайменше 200 мільйонів могли бути привласнені через схеми з підставними компаніями та фіктивними договорами.

Можливі розкрадання почали розслідувати у НАБУ. 21 жовтня 2025 року детективи провели обшуки у керівництва Держфінмоніторингу, зокрема у першого заступника Проніна Богдана Корольчука. Однак, як зазначають журналісти, сам Пронін у цей час перебував у відрядженні в Парижі. Загалом майже весь жовтень він провів за кордоном: після короткої поїздки до Цюриха відрядження затягнулося майже на тиждень, далі були Берн і знову Париж, звідки посадовець повернувся наприкінці місяця.

У листопаді НАБУ оприлюднило інформацію про операцію «Мідас», яка стосувалася масштабних розкрадань у сфері енергетики. За даними слідства, кошти виводили через складні фінансові схеми, а суми могли сягати сотень мільйонів гривень. Саме Держфінмоніторинг мав би відігравати ключову роль у відстеженні фінансових транзакцій, однак, за інформацією НАБУ, відповіді на окремі запити надходили із затримкою або не надходили взагалі.

Голова фінмоніторингу відвідав Францію, Танзанію і Мексику на тлі справи «Мідас» фото 1
фото: Bihus.info

У той самий період під заставу вийшли перші підозрювані у справі: Леся Устименко та Людмила Зоріна. За даними журналістів «Схем», 37 мільйонів гривень за них внесла компанія зі статутним капіталом у тисячу гривень, зареєстрована незадовго до цього. У Держфінмоніторингу заявляли, що не мають повноважень блокувати внесення застави та перевіряють походження коштів вже після проведення операцій. Водночас у лютому стало відомо, що заставу за ще одного фігуранта «Мідаса» все ж заблокували, але лише після публічного розголосу.

На тлі цих подій Пронін знову вирушив у тривале закордонне відрядження – цього разу до Танзанії та Мексики, де перебував майже місяць. Загалом, за підрахунками журналістів, протягом року очільник фінансової розвідки провів у поїздках понад 70 днів, не враховуючи відпусток і лікарняних.

Нагадаємо, що НАБУ і САП розширили коло підозрюваних у справі «Мідас». На відмиванні коштів та участі у злочинній організації викрили колишнього міністра енергетики (2021-2025 років). Йдеться про Германа Галущенка.

Теги: Операція «Мідас» корупція розслідування

