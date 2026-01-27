Головна Київ Новини
Киянка розповіла, як на Позняках мешканці разом із комунальниками рятували будинок від морозів

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер

На фото одного з мешканців будинку на Ревуцького видно, що частина будинку без світла, коли в інших воно є
фото надане Світланою Голіковою

Питання норм у надзвичайних ситуаціях: чому стандартного запасу запчастин у майстрів не вистачило для великого будинку

У складних умовах енергетичної кризи мешканці київських будинків об’єднуються з комунальними службами, щоб врятувати житло від замерзання. Про досвід відновлення світла та опалення у великому будинку на Позняках розповіла киянка Світлана Голікова, інформує «Главком».

16-поверховий будинок на Ревуцького, у якому понад 500 квартир, обслуговує ЖЕД №201. За словами киянки, комунальники роблять усе можливе, щоб запустити систему опалення, яка через сильні морози система постійно під загрозою перемерзання.

«Вчора відігрівали наш будинок. Дякую, що добрі люди допомагали. Запустили частину будинку з третього разу на опалення. Слюсарі мали два газові балони для того, щоб розморозити труби. Коли газ закінчився, поїхали заряджати й знову повернулися до роботи», – ділиться киянка.

Паралельно тривала робота над відновленням електропостачання. Електрик разом із активними мешканцями обходив щитові, замінюючи запобіжники, що не витримували навантаження. Коли запасні деталі закінчилися, люди самі долучилися до процесу.

«Електрик мав п'ять запобіжників (це норма), а треба було на один під'їзд до десяти. Мешканці самі поїхали по місту шукати та купувати необхідне. Частково знайшли, допомогли», — зазначає Світлана Голікова.

Попри те, що частина будинку все ще залишається без світла, кияни не втрачають оптимізму та підкреслюють: такий «унікальний досвід», що складається з дрібниць – наявності балонів lдля розігріву системи чи деталей є надзвичайно важливим. Світлана Голікова також зауважила, що зараз важливо напрацьовувати рекомендації на майбутнє, аби у надзвичайних ситуаціях комунальні служби мали ще більше необхідних ресурсів для швидкого реагування на подібні ситуації.  

Нагадаємо, після масованої атаки 24 січня 2026 року Деснянський район столиці опинився в епіцентрі комунальної катастрофи. Найскладніша ситуація зафіксована на Троєщині, де через значні пошкодження інфраструктури близько 600 багатоповерхівок одночасно залишилися без усіх базових послуг: електроенергії, водопостачання та опалення. Міська влада терміново розгортає додаткові опорні пункти обігріву, що працюватимуть у цілодобовому режимі. 

На лівобережній частині Києва ситуація з критичною інфраструктурою залишається надскладною. Через виведення з ладу ТЕЦ-6 після атаки 24 січня, житловий масив Троєщина опинився без опалення. Голова Деснянської РДА Максим Бахматов розповів про радикальні заходи, до яких готується район у разі тривалої відсутності води та каналізації.



