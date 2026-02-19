На кордоні з Польщею митники вилучили мемуари Муссоліні та старовинні монети

Посадовці виявили незадекларовані предмети, які можуть становити історико-культурну цінність

Працівники Львівської митниці на пункті пропуску «Шегині – Медика» вилучили незадекларовані німецькі монети та книгу Беніто Муссоліні 1942 року видання, які намагалися ввезти до України з території Польщі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Львівську митницю.

За інформацією відомства, під час огляду мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, який прямував із Республіки Польща до України, митники виявили предмети, що можуть мати культурну та історичну цінність і не були задекларовані належним чином.

фото: Львівська митниця/Facebook

Зазначається, що транспортним засобом керував 63-річний уродженець Казахстану. Під час перевірки в нього виявили 43 монети, датовані 1876–1939 роками. Окрім цього, чоловік намагався перевезти книгу Benito Mussolini «Ich rede mit Bruno» 1942 року видання. У ній автор розповідає про стосунки між сином і батьком, а також розмірковує про фашизм і релігію.

фото: Львівська митниця/Facebook

фото: Львівська митниця/Facebook

За даними митниці, усі предмети вилучили для проведення відповідної експертизи. Фахівці мають встановити, чи становлять монети та книга історико-культурну цінність і чи підпадають вони під обмеження щодо переміщення через митний кордон України.

У повідомленні наголошується, що предмети були виявлені саме під час детального огляду транспортного засобу на українсько-польському кордоні. Йдеться про пункт пропуску «Шегині – Медика», через який регулярно здійснюється рух приватного транспорту та перевезення особистих речей.

Як уточнили у Львівській митниці, рішення щодо подальшої долі вилучених монет і книги ухвалюватимуть після завершення експертної оцінки. Саме вона має визначити їхню історичну та культурну значущість, а також подальший правовий статус.

Нагадаємо, що київські митники передали до Національного музею історії України унікальну археологічну пам’ятку – стародавню трипільську вазу. Артефакт намагалися незаконно вивезти з України до Швейцарії у міжнародному поштовому відправленні без відповідних дозволів.