Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Сирський заінтригував новим дописом у соцмережах

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Сирський заінтригував новим дописом у соцмережах
Офіційно дії ЗСУ на Курщині головком Сирський поки не коментував
фото: Олександр Сирський/Telegram

Український головком лаконічно прокоментував перебіг операції на Курщині

Головнокомандувач ЗСУ, генерал Олександр Сирський повідомив про продовження операції українських захисників у Курській області РФ. Відповідний допис він опублікував у Telegram.

«Продовжуємо операцію», – лаконічно написав під фото біля мапи головком, імовірно, натякаючи на події в Курській області РФ.

Сирський заінтригував новим дописом у соцмережах фото 1
скріншот із телеграм-каналу Олександра Сирського

До слова, 8 серпня Сирський вже публікував подібний допис. Тоді він виклав у своєму телеграм-каналі фото з таким підписом»Працюю у вихідному районі». Як відомо, вихідний район – це місце, з якого починається висування підрозділів під час наступу.

Утім, офіційно дії ЗСУ на Курщині головком Сирський поки не коментував.

Нагадаємо, що російські солдати готуються до оборони Курської АЕС через наближення ЗСУ. За даними журналістів, російські силовики в п’ятницю після обіду перекрили під'їзди до Курської атомної електростанції.

Відомо, що російський диктатор Володимир Путін провів оперативну нараду з постійними членами Радбезу через наступ на Курщину. Також міністерство оборони РФ вже не заперечує, що бої у Курській області РФ дійшли до міста Суджа.

До того ж міністерство оборони РФ виділило додаткові реактивні системи залпового вогню, артилерію і важку гусеничну техніку для знищення підрозділів ЗСУ в Суджанському районі. 

До слова, аналітики повідомили, що Росія, ймовірно, оголосила контртерористичну операцію (КТО) для пом’якшення наслідків українського вторгнення в Курську область. ISW зазначає, що таке рішення має на меті запобігти внутрішній паніці та зменшити негативну реакцію.

Читайте також:

Теги: Курщина Олександр Сирський росія ЗСУ війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Атака ЗСУ на колону російської техніки в Курській області
Як Росія відбиває атаки ЗСУ у Курській області: аналіз ISW
Вчора, 12:10
Сергєєв записав відео з вибаченнями після своїх висловлювань про жінок в армії
Марк Сергеєв вирішив зробити паузу в капеланстві після скандалу про жінок у війську
6 серпня, 18:09
Окупанти просуваються на трьох напрямках: аналіз ISW
Окупанти просуваються на трьох напрямках: аналіз ISW
5 серпня, 04:21
Росія має необмежений людський ресурс, тому може воювати десятиліттями
Боєць РДК розповів, скільки часу Росія зможе воювати проти України
3 серпня, 11:28
Німецькі слідчі незадоволені звільненням російського кілера з ФСБ Вадима Красікова
Кремль визнав, що кілер Красіков є агентом ФСБ
2 серпня, 15:49
Президент США Джо Байден оголосив про обмін 24 в'язнями між США та Росією
Байден офіційно підтвердив обмін в'язнями між США та РФ
1 серпня, 19:45
На суді Микола Тищенко демонстрував скріни з відео, де він розбиває навпіл власного мобільного телефона
Справа Тищенка. Суд вирішив долю IPhone, які побив нардеп
24 липня, 08:30
Заступник голови комітету Держдуми Росії побоюється, що новий механізм призову до лав армії РФ є ризикованим
Яку винагороду російські військкомати пропонують людині, яка приведе друга: ISW назвав суму
22 липня, 07:35
За час велоподорожі Ілля хоче зібрати 400 тисяч гривень для встановлення броньованих модулів, що допоможе бійцям у виконанні завдань у надскладних умовах
Від Лондона до Львова на велосипеді: як 19-річний українець збирає кошти на ЗСУ
12 липня, 08:28

Події в Україні

Ранкова атака «Смерчів» на Краматорськ: кількість поранених зросла вдвічі
Ранкова атака «Смерчів» на Краматорськ: кількість поранених зросла вдвічі
Сирський заінтригував новим дописом у соцмережах
Сирський заінтригував новим дописом у соцмережах
Масштаби руйнувань у Бахмуті: британська розвідка показала супутникові знімки
Масштаби руйнувань у Бахмуті: британська розвідка показала супутникові знімки
Окупанти намагалися прорвати оборону ЗСУ на Луганщині
Окупанти намагалися прорвати оборону ЗСУ на Луганщині
Росія щоденно застосовує хімічну зброю на Півдні України
Росія щоденно застосовує хімічну зброю на Півдні України
Вибухи в окупованій Горлівці: атаковано базу окупантів
Вибухи в окупованій Горлівці: атаковано базу окупантів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
150K
Заступник командира бригади «Азов» заінтригував новою заявою
34K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 серпня: ситуація на фронті
26K
Росії вдасться відбити Курськ? Прогноз The Hill
18K
У Курську прогриміли вибухи, є руйнування (оновлено)
14K
Російський воєнкор пояснив, чому ЗСУ вдалося зайти в Курську область: винні кадировці
11K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз

Новини

За добу енергетики ДТЕК повернули світло для 16 тис. осель після обстрілів
Сьогодні, 16:41
У Курську прогриміли вибухи, є руйнування (оновлено)
Сьогодні, 05:48
Енергетики ДТЕК повернули світло ще для 5 тис. родин після обстрілів
Вчора, 16:19
Авіакатастрофа в Бразилії: загинули всі
Вчора, 03:25
Вилучення у бухгалтера «Міт Пром» 4,7 млн євро. Компанія оприлюднила спростування
9 серпня, 19:28
За день ДТЕК повернув світло 10 тис. родин, що були без електрики через обстріли
8 серпня, 19:32

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua