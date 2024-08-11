Сирський заінтригував новим дописом у соцмережах
Український головком лаконічно прокоментував перебіг операції на Курщині
Головнокомандувач ЗСУ, генерал Олександр Сирський повідомив про продовження операції українських захисників у Курській області РФ. Відповідний допис він опублікував у Telegram.
«Продовжуємо операцію», – лаконічно написав під фото біля мапи головком, імовірно, натякаючи на події в Курській області РФ.
До слова, 8 серпня Сирський вже публікував подібний допис. Тоді він виклав у своєму телеграм-каналі фото з таким підписом»Працюю у вихідному районі». Як відомо, вихідний район – це місце, з якого починається висування підрозділів під час наступу.
Утім, офіційно дії ЗСУ на Курщині головком Сирський поки не коментував.
Нагадаємо, що російські солдати готуються до оборони Курської АЕС через наближення ЗСУ. За даними журналістів, російські силовики в п’ятницю після обіду перекрили під'їзди до Курської атомної електростанції.
Відомо, що російський диктатор Володимир Путін провів оперативну нараду з постійними членами Радбезу через наступ на Курщину. Також міністерство оборони РФ вже не заперечує, що бої у Курській області РФ дійшли до міста Суджа.
До того ж міністерство оборони РФ виділило додаткові реактивні системи залпового вогню, артилерію і важку гусеничну техніку для знищення підрозділів ЗСУ в Суджанському районі.
До слова, аналітики повідомили, що Росія, ймовірно, оголосила контртерористичну операцію (КТО) для пом’якшення наслідків українського вторгнення в Курську область. ISW зазначає, що таке рішення має на меті запобігти внутрішній паніці та зменшити негативну реакцію.
Читайте також:
- Приголомшливий рейд ЗСУ в Курську область. Світові ЗМІ розгадують головоломку Сирського
- Суджа – столиця України. Що каже історія про місто, в яке сьогодні увійшли ЗСУ
- Російський воєнкор пояснив, чому ЗСУ вдалося зайти в Курську область: винні кадировці
- ЗСУ підняли український прапор у селі Гуєво Курської області (відео)
Коментарі — 0