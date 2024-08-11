Сирський заінтригував новим дописом у соцмережах

Офіційно дії ЗСУ на Курщині головком Сирський поки не коментував

Український головком лаконічно прокоментував перебіг операції на Курщині

Головнокомандувач ЗСУ, генерал Олександр Сирський повідомив про продовження операції українських захисників у Курській області РФ. Відповідний допис він опублікував у Telegram.

«Продовжуємо операцію», – лаконічно написав під фото біля мапи головком, імовірно, натякаючи на події в Курській області РФ.

скріншот із телеграм-каналу Олександра Сирського

До слова, 8 серпня Сирський вже публікував подібний допис. Тоді він виклав у своєму телеграм-каналі фото з таким підписом»Працюю у вихідному районі». Як відомо, вихідний район – це місце, з якого починається висування підрозділів під час наступу.

Утім, офіційно дії ЗСУ на Курщині головком Сирський поки не коментував.

Нагадаємо, що російські солдати готуються до оборони Курської АЕС через наближення ЗСУ. За даними журналістів, російські силовики в п’ятницю після обіду перекрили під'їзди до Курської атомної електростанції.

Відомо, що російський диктатор Володимир Путін провів оперативну нараду з постійними членами Радбезу через наступ на Курщину. Також міністерство оборони РФ вже не заперечує, що бої у Курській області РФ дійшли до міста Суджа.

До того ж міністерство оборони РФ виділило додаткові реактивні системи залпового вогню, артилерію і важку гусеничну техніку для знищення підрозділів ЗСУ в Суджанському районі.

До слова, аналітики повідомили, що Росія, ймовірно, оголосила контртерористичну операцію (КТО) для пом’якшення наслідків українського вторгнення в Курську область. ISW зазначає, що таке рішення має на меті запобігти внутрішній паніці та зменшити негативну реакцію.