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Кремль визнав, що кілер Красіков є агентом ФСБ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Кремль визнав, що кілер Красіков є агентом ФСБ
Німецькі слідчі незадоволені звільненням російського кілера з ФСБ Вадима Красікова
фото: з відкритих джерел

Вчора охоронці російського диктатора привітали Красікова після його повернення до Росії з Німеччини

Вадим Красіков, який був звільнений під час обміну ув’язненими, і, який убив у Німеччині чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі, є агентом Федеральної служби безпеки РФ. Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, пишуть росЗМІ. 

«Красіков є співробітником Федеральної служби безпеки. Він служив в «Альфі». Цікаво, що коли він служив в «Альфі», то служив разом із кількома співробітниками охорони президента», – зазначив Пєсков.

За його словами, вчора охоронці глави Кремля привітали Красікова після його повернення до Росії з Німеччини.

Також Пєсков уточнив, що Росія внаслідок обміну ув'язненими повернула і одного співробітника Головного розвідувального управління.

При цьому, як додав прессекретар президента РФ, Артем та Анна Дульцеви, яких звільнили з-під ув'язнення у Словенії, були розвідниками-нелегалами.

До речі, вчора диктатор Путін обіцяв нагородити всіх, кого вдалося повернути до Росії внаслідок обміну, оскільки вони «не порушили присягу».

Як повідомлялося, німецькі слідчі незадоволені звільненням російського кілера з ФСБ Вадима Красікова під час обміну ув'язненими між Росією та Заходом, який відбувся 1 серпня. Серед високопоставлених слідчих Німеччини «мало розуміння», а те, що сталося, вважається надмірною поступливістю стосовно російського диктатора Володимира Путіна.

Нагадаємо, 1 серпня, відбувся великий обмін ув'язненими між Росією і Білоруссю з одного боку та західними країнами з іншого.

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Теги: росія путін диктатор Дмитро Пєсков обмін кілер

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