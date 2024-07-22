Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Яку винагороду російські військкомати пропонують людині, яка приведе друга: ISW назвав суму

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Яку винагороду російські військкомати пропонують людині, яка приведе друга: ISW назвав суму
Заступник голови комітету Держдуми Росії побоюється, що новий механізм призову до лав армії РФ є ризикованим
фото: російські ЗМІ

Глава Ярославської області запропонував видавати гроші кожному, хто приведе свого друга до військкомату, якщо той підпише контракт з міноборони Росії

Російська влада вигадала нестандартні грошові стимули для контрактної служби в армії РФ: людині, яка приведе свого друга до військкомату, пропонують 100 000 рублів (близько 1150 доларів). Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Так, глава Ярославської області Михайло Євраєв оголосив про нову ініціативу, яка пропонує 100 000 рублів кожній людині, яка приведе свого друга до військкомату, якщо той підпише контракт з міністерством оборони Росії на проходження військової служби. Республіка Татарстан також запровадила подібну ініціативу з 11 липня. 

Заступник голови комітету Державної думи Росії з державного будівництва і законодавства Юрій Сінельщиков попередив, що цей новий механізм призову є ризикованим і що росіяни можуть зловживати цією системою, особливо якщо інші суб'єкти федерації приймуть подібні механізми. Сінельщиков закликав закріпити цей механізм у російському законодавстві і висловив занепокоєння щодо того, чи зможуть суб'єкти федерації забезпечити фінансування подібних ініціатив. 

Також, за даними аналітиків, російські війська розробляють і формалізують спеціальність військового мотоцикліста, ймовірно, у відповідь на збільшення кількості ударів українських безпілотників і повітряної розвідки, що змушує російські війська використовувати невеликі і швидкі транспортні засоби для логістики і перевезень на фронті. 

Джерела в РФ заявили 21 липня, що російська 5-а мотострілецька бригада (1-й армійський корпус «ДНР») створює власну військово-мотоциклетну школу і що інші російські бригади також займаються цим питанням «на високому рівні». 

Нагадаємо, що російські регіони у 2023 році витратили на розширення цвинтарів понад 225 млн рублів, що вдвічі більше, ніж у 2022 році і майже в шість разів більше, ніж у 2020-му. 

Читайте також:

Теги: військомат росія війна росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський розповів, що Україна готується до нового результату у відносинах із Євросоюзом
Зеленський пояснив, що необхідно Україні для захисту міст від російського терору
23 червня, 21:00
США запровадили нові санкції проти пов'язаних з іранською армією компаній та осіб
Тіньова мережа армії Ірану: США запровадили санкції проти компаній з ОАЕ і Маршаллових Островів
26 червня, 02:02
У чехів немає стратегії поведінки під час війни
Що робити у разі війни? Міністерство оборони Чехії відповіло, чи має план
26 червня, 12:49
Над Севастополем здіймається дим після гучних вибухів
Севастополь здригнувся від вибухів: над містом піднявся дим (відео)
1 липня, 20:46
Оскольський електрометалургійний комбінат зупинений
Атака на унікальний електрометалургійний комбінат РФ: розвідка описала наслідки
6 липня, 08:44
F-16 – це зовсім інша тактика ведення бою
Бельгія поставить Україні 30 літаків F-16, але є нюанс
13 липня, 01:40
Павел закликав якомога швидше переконати Росію, що і вона не може досягти жодного значного успіху на полі бою
Президент Чехії розповів, чи реально зараз Україні відвоювати захоплені території
13 липня, 20:51
У своїй оселі загинула жінка 40 років
Росіяни атакували два міста на Донеччині: є загиблі та поранені
14 липня, 19:53
Кім Чен обговорив поглиблення двосторонньої співпраці із заступником міністра оборони РФ
Кім Чен Ин зустрівся із заступником міністра оборони Росії
19 липня, 06:58

Соціум

В Якутії знайдено уламки гелікоптера, який зник кілька дні тому. Є загиблі
В Якутії знайдено уламки гелікоптера, який зник кілька дні тому. Є загиблі
Безкоштовне морозиво та розваги: Данія вирішила нагороджувати «вихованих» туристів
Безкоштовне морозиво та розваги: Данія вирішила нагороджувати «вихованих» туристів
Міноборони РФ заявило про атаку понад 70 безлотників, палає біля аеродрому
Міноборони РФ заявило про атаку понад 70 безлотників, палає біля аеродрому
Яку винагороду російські військкомати пропонують людині, яка приведе друга: ISW назвав суму
Яку винагороду російські військкомати пропонують людині, яка приведе друга: ISW назвав суму
Австрія прийняла на лікування двох онкохворих дітей з «Охматдиту»
Австрія прийняла на лікування двох онкохворих дітей з «Охматдиту»
У російському Туапсе пролунали вибухи у районі нафтобази
У російському Туапсе пролунали вибухи у районі нафтобази

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
137K
Ветеран ЗСУ розповів про ставлення бійців до Сирського
75K
Що робити з ухилянтами: ветеран ЗСУ запропонував несподіване рішення
37K
Полонений росіянин похвалився, що на війні став мільйонером
21K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 липня: ситуація на фронті
11K
Алла Кудлай: Жалкую, що не пішла в депутати, коли Рудьковський із Морозом пропонували
9274
Що далі, то мирних планів буде більше

Новини

Вихід Байдена із президентських перегонів, вибухи в РФ: головне за ніч
Сьогодні, 06:43
У Житомирі не вимикали світло, поки в інших областях застосовувалися графіки – Кучеренко
Вчора, 16:15
Атака на Київ і мирний план Трампа: головне за ніч
Вчора, 06:42
Глава енергетичного комітету Верховної Ради пояснив чому, на сході України погіршилася ситуація зі світлом
20 липня, 16:26
Президент «Укрметалургпрома» закликає перевірити ефективність роботи керівництві «Укрзалізниці»
20 липня, 14:10
Атаки на українські міста, вбивство Фаріон: головне за ніч
20 липня, 06:55

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua