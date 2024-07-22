Яку винагороду російські військкомати пропонують людині, яка приведе друга: ISW назвав суму

Глава Ярославської області запропонував видавати гроші кожному, хто приведе свого друга до військкомату, якщо той підпише контракт з міноборони Росії

Російська влада вигадала нестандартні грошові стимули для контрактної служби в армії РФ: людині, яка приведе свого друга до військкомату, пропонують 100 000 рублів (близько 1150 доларів). Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Так, глава Ярославської області Михайло Євраєв оголосив про нову ініціативу, яка пропонує 100 000 рублів кожній людині, яка приведе свого друга до військкомату, якщо той підпише контракт з міністерством оборони Росії на проходження військової служби. Республіка Татарстан також запровадила подібну ініціативу з 11 липня.

Заступник голови комітету Державної думи Росії з державного будівництва і законодавства Юрій Сінельщиков попередив, що цей новий механізм призову є ризикованим і що росіяни можуть зловживати цією системою, особливо якщо інші суб'єкти федерації приймуть подібні механізми. Сінельщиков закликав закріпити цей механізм у російському законодавстві і висловив занепокоєння щодо того, чи зможуть суб'єкти федерації забезпечити фінансування подібних ініціатив.

Також, за даними аналітиків, російські війська розробляють і формалізують спеціальність військового мотоцикліста, ймовірно, у відповідь на збільшення кількості ударів українських безпілотників і повітряної розвідки, що змушує російські війська використовувати невеликі і швидкі транспортні засоби для логістики і перевезень на фронті.

Джерела в РФ заявили 21 липня, що російська 5-а мотострілецька бригада (1-й армійський корпус «ДНР») створює власну військово-мотоциклетну школу і що інші російські бригади також займаються цим питанням «на високому рівні».

Нагадаємо, що російські регіони у 2023 році витратили на розширення цвинтарів понад 225 млн рублів, що вдвічі більше, ніж у 2022 році і майже в шість разів більше, ніж у 2020-му.