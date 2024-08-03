Боєць РДК розповів, скільки часу Росія зможе воювати проти України

Воєнний конфлікт – одна із запорук існування кремлівського режиму

Росія у такому режимі, як зараз, здатна продовжувати війну десятиліттями. Оскільки людський ресурс на сьогодні там практично невичерпний, а громадянське суспільство відсутнє. Людям завтра скажуть, що мобілізують усіх, ну то значить усіх. Опору росіяни не чинитимуть. Таку думку в інтерв’ю NV висловив росіянин, начальник штабу Російського добровольчого корпусу Олександр Фортуна.

«Буде певна кількість незадоволених, яких просто поліцейськими кийками заженуть на фронт. Усі повинні розуміти, що жодного суспільного обурення на сьогоднішній момент чекати неможливо. Якісь зародки обурення ми можемо побачити лише з подачі еліт», – сказав Олександр Фортуна.

За словами бійця РДК, воєнний конфлікт – одна із запорук існування кремлівського режиму. Бої необхідні, щоб колективний Путін міг перебувати при владі.

Нагадаємо, президент США Джо Байден переконаний, що Україна здатна зупинити російського диктатора Володимира Путіна у його прагненні знищити її. Про це американський лідер сказав на відкритті саміту НАТО у Вашингтоні.

Він впевнено заявив: «Україна може і зупинить Путіна».

Як повідомлялося, під час саміту НАТО, який проходить у Вашингтоні впродовж 9–11 липня, усі члени Альянсу підпишуть нове оборонно-промислове зобов’язання.

Також відомо, що країни НАТО нададуть понад $7 млн доларів для підтримки жінок у ЗСУ. На ці кошти закуплять понад 10 тисяч уніформ, взуття та іншого необхідного спорядження. Про це на прийомі після круглого столу НАТО «Жінки, мир, безпека» заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, передає Міноборони України.