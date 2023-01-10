Удар по Шевченковому та 15 поранених в Очакові: яка ситуація в регіонах

Внаслідок вчорашнього ракетного удару по ринку в Шевченковому загинуло дві людини, ще шістьох поранено

Ворог вчора завдав 94 удари по Сумщині

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Кіровоградськїй, Хмельницькій, Одеській, Чернівецькій, Львівській, Тернопільській областях, а також на Полтавщині, Вінниччині, Житомирщині. Про це свідчать дані обласних військових адміністрацій.

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Чернігівщина

За минулу добу – обстріл, Новгород-Сіверський район, із мінометів. Без втрат та руйнувань. Вночі – без обстрілів.

Сумщина

Вчора протягом дня ворог завдав 94 удари по Шалигинській, Краснопільській, Білопільській та Юнаківській громадах. У всіх випадках – без жертв. Вночі – без обстрілів.

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Запорізька область

За минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Степове, Мала Токмачка, Лугівське, Білогір'я, Червоне, Омельник, Новопавлівка, Новоданилівка, Залізничне, Гуляйполе, Новоандріївка, Білогір'я, Ольгівське, Дорожнянка, Малинівка, Щербаки, Полтавка, Оріхів, Плавні, Кам'янське, Малі Щербаки, Магдалинівка. Надійшло 21 повідомлення про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів РФ. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється.

Дніпропетровщина

Двічі за ніч росіяни ударили з «Градів» та важкої артилерії по Марганецькій громаді. Без жертв. Є пошкоджені будинки та кафе. На місці уражень працюють представники ДСНС, наслідки з’ясовуються.

Харківщина

Внаслідок вчорашнього ракетного удару по ринку в смт Шевченкове Куп'янського району, що стався зранку, загинуло дві людини, поранено шістьох людей, серед них 10-річна дитина. Стан пораненої дівчинки медики оцінюють як середньої тяжкості. На Слобожанському напрямку противник здійснив обстріли позицій наших військ та цивільних об’єктів у районах населених пунктів Стрілеча, Зелене, Амбарне і Гатище.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів: Дворічна, Куп’янськ, Кислівка, Котлярівка і Крохмальне. У смт Дворічна Куп'янського району внаслідок обстрілу поранення отримав та був госпіталізований один чоловік.

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Луганщина

Масованих обстрілів минулої доби зазнало село Невське, розташоване у Красноріченській громаді Сватівського району. Після деокупації там залишилося жити близько 150 людей. Двох із них вчора росіяни вбили. Ще двох поранено. Також росіяни відкривали вогонь з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії на Куп’янському та Лиманському напрямках по Стельмахівці, Макіївці, Площанці і Діброві. Атаки окупантів відбиті в районах Білогорівки, Червонопопівки та Кузьминого.

Донеччина

Авдіївська ВА: зранку відбувся артобстіл старої частини міста системою РСЗВ Град. Інформація щодо постраждалих цивільних уточнюється. По лінії оборони навколо міста тривали хаотичні, поодинокі прильоти по позиціях. Вночі – ракетні удари по Краматорську і Костянтинівці. Пошкоджено дорожнє полотно, є руйнування та постраждалі. Вночі також – обстріл с.Богоявленка поблизу Вугледару. Інформація про загиблих уточнюється.

Інтенсивні обстріли м.Соледар, відомо про пошкодження п’ятиповерхового будинка, інформації про постраждалих цивільних на данний з’ясовується. У с.Парасковіівка пошкоджено 24 приватних будинки та два п’ятиповерхових. Також вночі відбувся обстріл смт.Райгородок Миколаївської громади, удар – по району залізничного переїзду. Без жертв. За добу на Донеччині шість поранених цивільних.

Миколаївщина

Вчора протягом дня та сьогодні зранку ворог завдавав ударів по береговій смузі Очаківської громади та місту Очаків. Внаслідок вчорашнього обстрілу о 14:08 постраждало 15 людей, серед них – дворічна дитина. Чотири людини доставлені на лікування у Миколаїв. За попередніми даними, вибуховою хвилею значно пошкоджені вікна та дахи понад 200 житлових будинків, адміністративні будівлі, об'єкти соціальної інфраструктури. Загалом у більшій частині міста пошкоджено вікна та покрівлі будівель. Також вибуховою хвилею пошкоджено дахи та вікна у Чорноморській, Куцурубській та Березанській громадах.

Херсонщина

Російські окупанти продовжують обстрілювати територію області. За інформацією Генерального штабу ЗСУ, від артилерійських обстрілів, зокрема, постраждала цивільна інфраструктура Чорнобаївки, Антонівки, Золотої Балки та Херсона. Вночі окупанти обстріляли у Херсоні одне з підприємств критичної інфраструктури. Через російську атаку сталася пожежа, згорів автомобіль установи.

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Крім того, внаслідок російського обстрілу пошкоджено електропідстанцію. Також ворожа артилерія вкотре била по житлових кварталах обласного центру. Цими обстрілами рашисти відібрали життя двох людей, ще одна жінка дістала скрізне поранення уламками російських снарядів. Наразі за її життя борються лікарі. Загалом за добу через обстріл росіян двоє людей загинули, ще двоє – поранені.

Нагадаємо, триває 321-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському напрямках, намагається покращити тактичне положення на Куп’янському напрямку. Зосереджує зусилля на захопленні Донецької області в межах адміністративного кордону, успіху не має.