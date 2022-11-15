Ситуація в енергетиці через ворожі обстріли критична

Росіяни поцілили ракетами по об’єкту енергетичної інфраструктури у Кривому Розі. Там серйозні руйнування. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Через масований ворожий удар ситуація в енергосистемі складна. В Україні почалися екстренi відключення електрики.

«Вимикаємо всі другорядні електроприлади. Все, що тільки можна. Споживаємо електрику максимально ощадно», – йдеться в повідомленні.

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Також рашисти влучили по об‘єкту енергетичної інфраструктури в Ковельському районі Волинської області. А ще на Вінниччині 15 листопада ворог завдав удару по об’єкту критичної інфраструктури.

Крім того, вражені об'єкти інфраструктури на Кіровоградщині.

Нагадаємо, частина міста Одеса наразі знеструмлена. Також без світла частково лишилися Ковель, Львів, Харків, Київ та Житомир. Проблеми із електропостачанням також є на Сумщині та в деяких інших областях.

Через масовану ракетну атаку Росії 80% Львова залишається без світла, у місті призупинено подачу тепла. Сьогодні окупанти вчинили наймасовіший обстріл енергосистеми з початку війни.

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На тлі масованої ракетної атаки президент Володимир Зеленський звернувся до українців. Глава держави закликав громадян берегти себе. Президент також закликав українців не ігнорувати повітряні тривоги.

15 листопада вибухи пролунали у більшості українських областей. Під ударом опинилися Київська, Львівська, Рівненська, Кіровоградська, Сумська, Чернігівська, Тернопільська, Волинська, Житомирська, Хмельницька та інші області.

Нагадаємо, російські загарбники випустили по Україні приблизно сотню ракет, таким чином перевищивши масований ракетний удар 10 жовтня, коли окупанти спрямували на Україну 84 ракети.

Як відомо, російські загарбники сьогодні, 15 листопада, здійснили масовану ракетну атаку на Україну. Прильоти зафіксовано у столиці та ще дев’ятьох областях.

Російські терористи завдали чергового спланованого удару по об’єктах енергетичної інфраструктури. Ситуація критична.

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