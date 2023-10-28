Міноборони назвало втрати росіян під Авдіївкою

Міністр оборони Рустем Умєров розповів американському колезі Ллойду Остіну про ситуацію на полі бою

Станом на суботу, 28 жовтня, російські загарбники втратили приблизно чотири тисячі одиниць особового складу в ході наступу на Авдіївку Донецької області. Про це повідомила прессслужба Міністерства оборони України в Telegram.

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Як зазначаєтьс, міністр оборони Рустем Умєров провів телефонну розмову з американським колегою Ллойдом Остіном.

Зокрема, український посадовець поділився зі співрозмовником актуальною інформацією з поля бою.

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«Повідомив втрати ворога у районі Авдіївки станом на цю хвилину – приблизно чотири тисячі солдат», – заявив Умєров.

Крім того, українська сторона подякувала США за продовження ефективної співпраці та постачання нашій країні артилерійських боєприпасів.

«Подальше постачання ATACMS дозволить ефективніше завдавати вогневі ураження по військовій інфраструктурі та командних пунктах у глибокому тилу ворога на окупованих українських територіях», – написала пресслужба.

Нагадаємо, що Росія зазнала значних втрат під час спроби наступу на Авдіївку, до того ж командири страчують солдат, які відмовляються йти у штурм.

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Раніше повідомлялося, що втрати техніки під Авдіївкою підірвуть наступальний потенціал росіян.

Нещодавні втрати російської техніки навколо Авдіївки, ймовірно, призведуть до ще більшої нестачі російської техніки та перешкод для будь-якого прогресу, якого російські військові досягли у вирішенні проблем із погіршенням можливостей механізованого маневру.

До слова, голова Авдіївської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш заявив, що в районі Авдіївки стало менше стрілецьких боїв. Цьому сприяли погодні умови.