Ситуація в регіонах: День жалоби у Дніпрі, атака дронів на Одесу

Ворожий дрон поцілив у житловий будинок в Одесі, наразі відомо про одного загиблого та трьох постраждалих

Ворог другу ніч поспіль атакує Одеську область ударними безпілотниками

Ситуація в регіонах станом на 9:00 за даними обласних державних адміністрацій.

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Кіровоградщина

Уночі працювала ППО. Унаслідок падіння уламків на територію одного з підприємств у Кропивницькому районі є пошкодження адмінбудівлі, зруйновано господарську будівлю. Без постраждалих.

Чернігівщина

За добу – чотири обстріли (14 вибухів). Ворог із мінометів обстрілював Новгород-Сіверський та Корюківський райони. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

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Сумщина

Уночі та зранку росіяни здійснили 21 обстріл прикордонних територій та населених пунктів області. Зафіксовано 64 вибухи з мінометів, артилерії, РСЗВ, танку, також були обстріли зі стрілецької зброї. Обстрілів зазнали Юнаківська, Хотінська, Білопільська, Шалигинська, Есманьська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська громади. Попередньо – без наслідків. Учора протягом дня росіяни здійснили 28 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 148 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Середино-Будська громади.

Запорізька область

Окупанти посилили обстріли області: минулої доби ворог завдав 614 ударів по 11 населених пунктах. Росіяни атакували 86 безпілотниками Гуляйполе, Малинівку, Роботине, Малу Токмачку, Новоданилівку та Новоандріївку, здійснили 46 РСЗВ-обстрілів Роботиного й Малої Токмачки, а також вгатили 12 авіаснарядами по Оріхову, Новоданилівці, Роботиному та Малій Токмачці. 470 артобстрілів прийшлися по території Таврійського, Оріхова, Преображенки, Роботиного, Малинівки, Новоданилівки, Степногірська та інших прифронтових міст і сіл. Унаслідок удару по Таврійському поранення отримала сіменйна пара – 26-річного чоловіка та 28-річну жінку доправлено до лікарні.

Дніпропетровщина

Двічі за сьогоднішню ніч російська армія обстрілювала Нікопольщину. Випустила понад пів десятка артснарядів. Під удар потрапило одне з сіл Марганецької громади та райцентр. Люди неушкоджені. Унаслідок учорашнього прильоту дрона по житловій багатоповерхівці дві людини загинули. Це літній чоловік та жінка. Їхні тіла рятувальники дістали ввечері з-під завалів. Сьогодні у Дніпрі оголошено День жалоби. Також протягом вчорашнього дня було 11 атак на Нікопольщину. Били росіяни по райцентру, Червоногригорівській, Покровській та Марганецькій громадах. Пошкоджені два приватні будинки, господарські споруди, потрощене підприємство. Люди цілі.

Харківщина

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали приблизно 20 населених пунктів Харківщини, зокрема: Уди, Стрілеча, Вовчанськ, Бударки, Чугунівка, Тополі, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове та інші. Уночі відбувся ворожий обстріл с. Вільхуватка Куп’янського району. Внаслідок обстрілу було пошкоджено приватне домоволодіння, господарчі будівлі. Постраждалі відсутні. Також учора керованою авіабомбою обстріляно с. Вільхуватка Куп’янського району. Інформація про пошкодження та потерпілих не надходила. Дані уточнюються.

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Луганщина

Авіаційних ударів з боку противника протягом 23 лютого зазнали Новоєгорівка, Макіївка та Білогорівка. Невське та Білогорівка постраждали від мінометів та артилерії. За добу противник здійснив 153 обстріли (535 снарядів).

Донеччина

Під вогнем окупантів: Мирноград, Красногорівка, Сіверськ, Курахове, смт Очеретине, с. Миролюбівка, с. Шахтарське, с. Миколаївка, с. Богоявленка, с. Сокіл, с. Соловйове, с. Максимільянівка, с. Новоселівка Перша, с. Веселий Гай, с. Срібне, с. Полтавка. Пошкоджено 37 житлових будинків (з них один – багатоквартирний), будівля школи-інтернату, дев’ять цивільних автомобілів, два причепи, чотири вантажні автомобілі, дві будівлі зерносховищ, майстерня, ЛЕП. На Донеччині за добу: один загиблий та двоє поранених.

Миколаївщина

Уночі на Миколаївщині знищено два БпЛА типу Shahed 131/136 та керовану авіаційну ракету Х-59. Сьогодні вночі ворог завдавав артилерійських обстрілів по береговій смузі м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає. Учора та сьогодні вночі ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Також учора під ворожими артилерійськими обстрілами була Куцурубська громада. Постраждалих немає. Учора вдень ракетного удару зазнала Веснянська громада. Влучання зафіксовано по відкритій місцевості. Без постраждалих.

Одещина

Ворог другу ніч поспіль атакує область ударними безпілотниками. Внаслідок ворожого обстрілу виникло руйнування з подальшим загорянням житлового будинку в Одесі. Наразі відомо про одного загиблого та трьох постраждалих. Поранені у важкому стані доставлені до лікарні. Жінка 1962 року народження має 70% опіків тіла та важкий опіковий шок, її донька 1993 року народження також отримала важкий опік у 10% поверхні тіла та чисельні переломи кісток. Ще одна постраждала – 72-річна жінка, яка пробула під завалами майже дві години, отримала термічні опіки 40% тіла та переломи кінцівок. Продовжується розбір завалів та деблокування тіла загиблого чоловіка.

Херсонщина

За добу противник здійснив 20 обстрілів 11 населених пунктів, зокрема – сім обстрілів Херсона. В обласному центрі пошкоджено 11 багатоповерхових та вісім приватних будинків, три складські будівлі, дев'ять приватних автомобілів, приватні гаражі, чотири адмінбудівлі, дві будівлі магазинів, трансформаторна підстанція. Також під ворожими ударами населені пункти: Новотягинка, Тягинка, Придніпровське, Кізоміс, Зміівка, Інгулець, Велетенське, Станіслав, Осокорівка, Антонівка. За добу на Херсонщині: чотири людини отримали поранення.

Триває 731-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 84 бойових зіткнення.