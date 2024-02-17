Пентагон відповів, чи продовжують США постачати Україні зброю за попередніми контрактами

За попередніми замовленнями Україна досі отримує артилерійські снаряди, ракети для Himars, здатності ППО та інше військове обладнання

Конгрес США поки не затвердив додаткового фінансування для України, однак виробництво американської зброї для Сил оборони триває за раніше укладеними контрактами. Про це йдеться у відповіді Пентагону на запит «Голосу Америки».

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У міністерстві оборони США пояснили, що за попередніми замовленнями Україна досі отримує артилерійські снаряди, ракети для Himars, здатності ППО та інше військове обладнання.

При цьому, з міркувань безпеки в Пентагоні не надали більш точної інформації.

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Ці замовлення були укладені в межах програми USAI (Ініціатива сприяння безпеці України), яка передбачає замовлення обладнання у виробників. Цю програму використовували для підтримки Збройних Сил України в довгостроковій перспективі.

Наразі все фінансування для неї вичерпали, і коштів на нові закупівлі в Пентагону не залишилося, допоки їх не затвердить Конгрес. Речник Пентагону Джефф Юргенсен пояснив «Голосу Америки», що через це США також не можуть масштабувати виробництво зброї, як планували.

«Наприклад, без додаткового фінансування ми не можемо досягти своєї мети щодо виробництва 100 тисяч 155-мм снарядів на місяць. Це також обмежує здатність Міноборони США виконувати заплановані багаторічні закупівельні контракти, включаючи ракети для Stinger, Javelin і ракет PAC-3 для систем Patriot», – сказав він.

Раніше восьмеро членів Палати представників США від Республіканської та Демократичної партій представили пропозицію щодо фінансування військової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на суму $66,3 млрд, намагаючись подолати глухий кут у цьому питанні.

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Нагадаємо, Сенат США проголосував за остаточне ухвалення пакета допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Тепер рішення за Палатою представників. Наразі законопроєкт набрав 63 голоси «за», яких достатньо для схвалення.

Зокрема, спікер Палати представників США Майк Джонсон пообіцяв, що за керівництва Республіканської партії в палаті законопроєкт про виділення допомоги Україні, який не містить заходів для вирішення міграційної кризи, ухвалений не буде.

До слова, Палата представників США пішла на канікули до кінця лютого, не проголосувавши за ухвалений Сенатом законопроєкт з допомогою Україні.